  • 25°C
香港時間 : 2020415日 (三) 14:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

環球社會熱點 14:47 2020/04/15

分享：

【新冠肺炎美國疫情】美媒揭特朗普5宗罪 終使美國新冠肺炎疫情失控

美國疫情失控，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診人數突破60萬，死亡2.6萬人也是全球最多，數字還在一路攀升。美國總統特朗普在抗疫關鍵時刻，將責任推向世界衛生組織（WHO）。特朗普指控世界衛生組織隱暪疫情令形勢惡化，遂暫停美國向世衛組織撥款。但美國傳媒揭露，特朗普其實早已多次獲得美國專家預警，特朗普不作為才是美國疫情失控主因。

特朗普「不是皇帝」！紐約州長與總統爆罵戰

【美國疫情分佈】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款

《紐約時報》綜合華府文件、前任和現任官員揭秘報道，特朗普早在美國疫情還有望受控前，至少5輪決策失誤，沒有聽從專家意見採取防疫措施，使美國疫情不斷擴大：

  • （1）不聽國安委建議

白宮國家安全委員會1月初已有情報，預測了病毒會在美國散播。國安委在數周之內已提出，可能需要下令美國人留家禁止外出，並在芝加哥等大城市實施封城。但特朗普直至3月才有類似行動。

特朗普：世衛反對封關 才死這麼多人

怪世衛「荒謬」 美學者：死傷慘重只怪特朗普

  • （2）裝傻沒看顧問備忘錄

白宮顧問納瓦羅1月底曾撰寫備忘錄，警告特朗普疫情可能全球大流行，嚴重危害美國。納瓦羅明言，美國可能有50萬人死亡、經濟損失數以萬億。但特朗普到4月才公開稱，自己才剛剛看到備忘錄。

  • （3）指控官員散播恐慌

同樣在1月底，美國衛生及公共服務部部長阿札（Alex Azar）直接致電警告特朗普，新冠肺炎恐會全球大流行。特朗普當時正搭乘空軍一號，前往美國中西部參與競選活動，他批評阿札散播恐慌，唯恐天下不亂。

美媒揭特朗普以世衛撥款作籌碼 安插美國人

美國派錢支票 竟印特朗普簽名

  • （4）忽視收集本土疫情情報

衛生部長阿札2月宣佈，華府會在美國5座城市建立監控系統，量度病毒傳播速度，讓專家預測下個病毒熱點。不過項目進展緩慢，加上美國未有提高病毒測試能力，使華府幾乎沒法得知美國疫情實況。官員坦言像「沒有儀表下駕駛飛機」。

  • （5）白白浪費控疫最後機會

美國疫情轉為社區爆發蹟象在2月中出現，華府多名高級衛生專家都警告，需要採取保持距離、禁足居家等強力行動，以免疫情失控。但特朗普繼續蹉跎數周、公開淡化疫情，到3月中才採取行動，此時疫情已經失控。

報道指出，特朗普終於願意推出社交隔離措施，實際上讓美國經濟停轉時，他身邊同事都覺得他為所震撼和感到洩氣（shellshocked and deflated）。

【新加坡疫情】確診急增破3000 外出強制戴口罩

新加坡外勞宿舍成播毒溫床 外勞佔人口25%

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
今日
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
【停世衛撥款】特朗普：世衛反對封關 才死這麼多人
今日
【停世衛撥款】特朗普：世衛反對封關 才死這麼多人
【停世衛撥款】美媒揭特朗普以此作籌碼 安插美國人
今日
【停世衛撥款】美媒揭特朗普以此作籌碼 安插美國人
【美國疫情】特朗普「不是皇帝」！紐約州長與總統爆罵戰
今日
【美國疫情】特朗普「不是皇帝」！紐約州長與總統爆罵戰
【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款
今日
【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款
疫情 傳染病 美國 特朗普 新冠肺炎疫情 白宮 世界衞生組織 新冠肺炎 冠狀病毒 全球大流行

上一篇文章

【新冠疫情】全球確診突破200萬宗 美單日死亡人數破紀錄

下一篇文章

【歐洲疫情】丈夫比病毒更危險 家暴困獸鬥奪去多命
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
【美國疫情】不信特朗普？多州自訂復工復市計劃
【美國疫情】不信特朗普？多州自訂復工復市計劃
【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款
【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間14:00）
【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早
【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早