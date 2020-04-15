【美國疫情】美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

▲ 【新冠肺炎美國疫情】美媒揭特朗普5宗罪 終使美國新冠肺炎疫情失控

美國疫情失控，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診人數突破60萬，死亡2.6萬人也是全球最多，數字還在一路攀升。美國總統特朗普在抗疫關鍵時刻，將責任推向世界衛生組織（WHO）。特朗普指控世界衛生組織隱暪疫情令形勢惡化，遂暫停美國向世衛組織撥款。但美國傳媒揭露，特朗普其實早已多次獲得美國專家預警，特朗普不作為才是美國疫情失控主因。

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【美國疫情分佈】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款

《紐約時報》綜合華府文件、前任和現任官員揭秘報道，特朗普早在美國疫情還有望受控前，至少5輪決策失誤，沒有聽從專家意見採取防疫措施，使美國疫情不斷擴大：

（1）不聽國安委建議

白宮國家安全委員會1月初已有情報，預測了病毒會在美國散播。國安委在數周之內已提出，可能需要下令美國人留家禁止外出，並在芝加哥等大城市實施封城。但特朗普直至3月才有類似行動。

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（2）裝傻沒看顧問備忘錄

白宮顧問納瓦羅1月底曾撰寫備忘錄，警告特朗普疫情可能全球大流行，嚴重危害美國。納瓦羅明言，美國可能有50萬人死亡、經濟損失數以萬億。但特朗普到4月才公開稱，自己才剛剛看到備忘錄。

（3）指控官員散播恐慌

同樣在1月底，美國衛生及公共服務部部長阿札（Alex Azar）直接致電警告特朗普，新冠肺炎恐會全球大流行。特朗普當時正搭乘空軍一號，前往美國中西部參與競選活動，他批評阿札散播恐慌，唯恐天下不亂。

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（4）忽視收集本土疫情情報

衛生部長阿札2月宣佈，華府會在美國5座城市建立監控系統，量度病毒傳播速度，讓專家預測下個病毒熱點。不過項目進展緩慢，加上美國未有提高病毒測試能力，使華府幾乎沒法得知美國疫情實況。官員坦言像「沒有儀表下駕駛飛機」。

（5）白白浪費控疫最後機會

美國疫情轉為社區爆發蹟象在2月中出現，華府多名高級衛生專家都警告，需要採取保持距離、禁足居家等強力行動，以免疫情失控。但特朗普繼續蹉跎數周、公開淡化疫情，到3月中才採取行動，此時疫情已經失控。

報道指出，特朗普終於願意推出社交隔離措施，實際上讓美國經濟停轉時，他身邊同事都覺得他為所震撼和感到洩氣（shellshocked and deflated）。

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