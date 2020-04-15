  • 25°C
香港時間 : 2020415日 (三) 15:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【糧食危機】米貴蕉也貴 菲律賓香蕉出口少150萬噸

環球社會熱點 15:14 2020/04/15

分享：

疫情令全球糧食供應鏈都出現危機，繼大米之後，下一個失守的將是香蕉。

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國實施封關、社交隔離措施、停工，以遏止病毒傳播。措施導致經濟停擺，令全球糧食供應鏈都出現危機。繼大米之後，下一個失守的將是香蕉。

【疫情搶貴貨】雞蛋橙汁加價 個個留家食早餐

【疫情搶米】糧食危機大米6年貴 泰國越南乾旱雪上霜

彭博社報道，菲律賓是全球第二大出口國，但自3月中起，菲律賓呂宋島以及南部很多種植園一直處於封鎖狀態，將持續至4月底。受一系列封鎖和社交隔離措施影響，產量和運輸均受限制，今年的出口量可能下降近40％。

已經停止生產的生果商Unifrutti Philippines總裁Alberto Bacani說：

「香蕉必須每天收割。到我們重返工作崗位時，很多水果將變壞，必須扔掉。」

【疫情搶豬肉】再集體感染 豬肉巨頭美國又一廠勢危

【美國疫情】不搶口罩搶染髮劑 髮廊關門下自己動手

【糧食危機】糧食市場「完美風暴」 價格急升+供應短缺（訂戶專享）

菲律賓香蕉種植者和出口商協會執行董事斯蒂芬·安蒂格說，預計今年的水果出口量將從去年的400萬噸降至約250萬噸。據聯合國糧食及農業組織2020年的報告，菲律賓約佔2019年全球香蕉出口量的20％，約佔亞洲總出口量的90％，其兩個主要市場是中國和日本。

農業部長William Dar周三（15日）敦促地方政府，特別是擁有幾個香蕉農場和包裝廠的布基登省（Bukidnon Province），允許農民、漁民以及食品加工和製造設施的僱員有限度復工，努力避免食品因供應短缺而價格暴漲。

【菲律賓疫情】農民遭槍斃 因不戴口罩兼追斬醫護

【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫

截至今日，菲律賓累計確診5223宗病例，335人死亡，成為東南亞國家中確診人數最多的國家。

【馬來西亞封關】新加坡人恐慌掃貨 李顯龍強調貨運不受影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【馬來西亞封關】新加坡人恐慌掃貨 李顯龍強調貨運不受影響
2020/03/17
【馬來西亞封關】新加坡人恐慌掃貨 李顯龍強調貨運不受影響
【美國疫情】民眾瘋狂掃貨囤積 沃爾瑪營業時間縮短
2020/03/16
【美國疫情】民眾瘋狂掃貨囤積 沃爾瑪營業時間縮短
【美國疫情】搶購200萬槍械自救 創FBI新記錄
2020/04/07
【美國疫情】搶購200萬槍械自救 創FBI新記錄
【美國疫情】雞蛋換廁紙 短缺下回到古代以物易物
2020/04/01
【美國疫情】雞蛋換廁紙 短缺下回到古代以物易物
【疫情搶購潮】禁足「居家三寶」啤酒廁紙葡萄酒有價有市
2020/04/01
【疫情搶購潮】禁足「居家三寶」啤酒廁紙葡萄酒有價有市
傳染病 疫情 經濟 運輸 食品 出入境管制 菲律賓 中國 日本 亞洲

上一篇文章

【疫情投票】香港可取經？南韓選舉隔離人士都有得投

下一篇文章

【美國疫情】富貴小島全民抗體檢測 被質疑富人優先
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早
【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款
【美國疫情分佈圖】確診突破60萬 特朗普怒停世衛撥款
【美國疫情】不信特朗普？多州自訂復工復市計劃
【美國疫情】不信特朗普？多州自訂復工復市計劃
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間15:00）