【糧食危機】米貴蕉也貴 菲律賓香蕉出口少150萬噸

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新冠肺炎疫情蔓延全球，各國實施封關、社交隔離措施、停工，以遏止病毒傳播。措施導致經濟停擺，令全球糧食供應鏈都出現危機。繼大米之後，下一個失守的將是香蕉。
彭博社報道，菲律賓是全球第二大出口國，但自3月中起，菲律賓呂宋島以及南部很多種植園一直處於封鎖狀態，將持續至4月底。受一系列封鎖和社交隔離措施影響，產量和運輸均受限制，今年的出口量可能下降近40％。
已經停止生產的生果商Unifrutti Philippines總裁Alberto Bacani說：
「香蕉必須每天收割。到我們重返工作崗位時，很多水果將變壞，必須扔掉。」
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菲律賓香蕉種植者和出口商協會執行董事斯蒂芬·安蒂格說，預計今年的水果出口量將從去年的400萬噸降至約250萬噸。據聯合國糧食及農業組織2020年的報告，菲律賓約佔2019年全球香蕉出口量的20％，約佔亞洲總出口量的90％，其兩個主要市場是中國和日本。
農業部長William Dar周三（15日）敦促地方政府，特別是擁有幾個香蕉農場和包裝廠的布基登省（Bukidnon Province），允許農民、漁民以及食品加工和製造設施的僱員有限度復工，努力避免食品因供應短缺而價格暴漲。
截至今日，菲律賓累計確診5223宗病例，335人死亡，成為東南亞國家中確診人數最多的國家。
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