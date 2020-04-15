【口罩供應】供應漸多口罩炒價回落 各大連鎖店平均每個售逾3元

▲ 市面上口罩供應開始趨於穩定，口罩炒價亦相繼回落。

新冠肺炎疫情爆發以來，口罩基本上已成為市民出戶的必需品。雖然目前市面上的口罩供應仍未能算是非常充裕，但隨着內地工廠復工、本地企業自設生產綫，目前市面上的口罩價格基本上已回落，口罩炒價亦已經回落，300、400元一盒的口罩已不復存在。據本報粗略統計，各連鎖店的口罩售價大多介乎3至4元。

參考各連鎖店資料，化妝品店莎莎 （00178） ，於4月11日出售的「MORDIKA成人口罩50個裝」，折後售價為238，平均每個4.76元。 而在周一（4月13日），卓悅 （00653） 出售的「中光電COE一次性醫用防護口罩」售價為每盒168元，一盒50個，平均每個售價為3.36元。

值得注意的是，周三（4月15日）卓悅出售的「DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩」，平均每個售價約3.5元。

電視廣播 （00511） 旗下的Big Big Shop，於4月14日出售的「Yudon三層掛耳式成人防護口罩」和「LiveMask 成人醫用口罩」同樣為50個一盒，售價分別為165及179元，平均每個為3.3元及3.58元。

而日本城早前出售的抗疫套裝，包括「MISERA 三層不織布口罩60個裝、SAAKIN消毒酒精搓手液100ml、Sanicare抗菌濕紙巾15片2包、HENGDI酒精消毒棉片50片」，合共售價為238元，平均每個口罩售價為3.97元（含其他消毒產品）。

由上述資料可見，在連鎖店每個口罩售價大約3元多。而在社交媒體、Carousell等非正式網上平台上，售價比連鎖店低兩至三成的口罩也頗多，相比起2月初炒至千元一盒的價格，目前口罩價格基本上已回歸相對合理水平。

相關文章︰【口罩賣斷市】一文看清口罩產業鏈 材料成本0.22元賣1.5至3元

相關文章︰【口罩供應】口罩短缺哪裡買 最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品