【新股IPO】今年建築新股表現耀眼股價屢見倍升 華和累升逾4倍

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受到新冠肺炎影響，新股市場較為淡靜，不過近日生物技新股康方生物 （新上市編號：09926） 再次帶旺新股市場氣氛。截至今年4月中，今年新股上市宗數錄得超過40宗，當中有16間公司錄得首日升幅，當中香港土木工程承建商生興控股 （01472） 首日掛牌升近1.5倍。
截至今年4月中，16隻新股錄得首日升幅，其升幅介乎1%至148%。當中首日升幅超過5成的包括，新加坡建築股偉源 （01343） 、建築股華和 （09938） 、九毛九 （09922） 及生興。
據統計，目前少於一半的新股於首日表現錄得升幅，但部分新股反而於後市造好。就3月份上市的深藍科技 （01950） 為例，雖然首掛表現雖然潛水，但股價目前累升逾5成。值得留意的是，部分建築股的後市表現非常強勁，其中，於1月中上市的華和，股價累升逾4倍，同樣為基建、建築股的生興及偉源，後市分別升逾3倍及約2.5倍。
至於今日上市的智中國際 （06063） ，半日升1.48倍，中午收報0.62元，1手8000股帳面賺2960元。
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