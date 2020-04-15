  • 25°C
香港時間 : 2020415日 (三) 14:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】今年建築新股表現耀眼股價屢見倍升 華和累升逾4倍

金融經濟 14:25 2020/04/15

分享：

建築股升幅強勁，以今日掛牌的智中國為例，半日升近1.5倍。

受到新冠肺炎影響，新股市場較為淡靜，不過近日生物技新股康方生物 （新上市編號：09926） 再次帶旺新股市場氣氛。截至今年4月中，今年新股上市宗數錄得超過40宗，當中有16間公司錄得首日升幅，當中香港土木工程承建商生興控股 （01472） 首日掛牌升近1.5倍。

截至今年4月中，16隻新股錄得首日升幅，其升幅介乎1%至148%。當中首日升幅超過5成的包括，新加坡建築股偉源 （01343） 、建築股華和 （09938） 、九毛九 （09922） 及生興。

據統計，目前少於一半的新股於首日表現錄得升幅，但部分新股反而於後市造好。就3月份上市的深藍科技 （01950） 為例，雖然首掛表現雖然潛水，但股價目前累升逾5成。值得留意的是，部分建築股的後市表現非常強勁，其中，於1月中上市的華和，股價累升逾4倍，同樣為基建、建築股的生興及偉源，後市分別升逾3倍及約2.5倍。

至於今日上市的智中國際 （06063） ，半日升1.48倍，中午收報0.62元，1手8000股帳面賺2960元。

相關文章：3新股首掛 智中國際半日飈近1.5倍1手賺2960元

相關文章：新股女王專訪：疫情後料新股市場V型彈 A.I股成焦點

更多新股消息，立即瀏覽【新股IPO

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

 

香港股票 新冠肺炎疫情 香港 潛水 新加坡 IPO 九毛九（09922） 生興控股（01472）

上一篇文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）

下一篇文章

新冠肺炎全球累計確診突破200萬 恒生指數午後跌逾百點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？
【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
HKTVmall：7小時有120萬電話登記抽籤買口罩
HKTVmall：7小時有120萬電話登記抽籤買口罩
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
油價跌7%納指升4%　恒指夜期收市高水73點（不斷更新）
油價跌7%納指升4%　恒指夜期收市高水73點（不斷更新）
【新股IPO】康方生物首日孖展287億　超購110倍
【新股IPO】康方生物首日孖展287億　超購110倍