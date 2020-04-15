【花式示威】疫情遊行變陣揸車、網上論壇

▲ 疫情無法阻擋人民表達訴求的心願，歐美多地出現花式遊行，有人驅車代步，有人轉型做網上論壇，各自精彩。

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國下令國民保持社交距離，更頒布限聚令，阻止群眾聚集，往往聚集數以萬計市民的遊行活動自然也被禁止，但疫情無法阻擋人民表達訴求的心願，歐美多地出現花式遊行，有人驅車代步，有人轉型做網上論壇，各自精彩。

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美國有線新聞網（CNN）報道，在美國亞利桑那州，約有200輛汽車在拘留中心和拉帕爾瑪教養中心外盤旋，車上掛著示威標語的標誌，有人高呼「為正義鳴喇叭」（honk the justice）。除了美國，法國、波蘭、巴西等也分別上演汽車遊行。

歷史上也不乏用汽車抗議的活動，如1964年，來自種族平等大會的抗議者組織一場「堵死」活動，試圖阻止人們參加紐約的世界博覽會，儘管最終抗議人數少於預期。1979年，美國農民開著拖拉機前往華盛頓要求提高農作物價格，拖拉機一度佔領華盛頓國家廣場長達數週之久。

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有人遊行接觸到更多觀眾，考慮轉戰社交媒體。路透社報道，美國窮人運動（The Poor People’s Campaign）已將原定於6月20日在華盛頓舉行的遊行，改為當天的網上論壇，要求政府提供2.3萬億美元的冠狀病毒救濟計畫，以服務貧困和低收入人群。

然而有學者質疑，遊行變陣網上的效果未如實體遊行。研究遊行和社會運動的馬利蘭大學（University of Maryland）社會學教授Dana Fisher表示： 「大規模的抗議活動是為參加者建立集體身份認同，並擴大選區的機會。」另有遊行發起者認為，還有很多不同遊行的方法，能讓公眾看見。

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