  • 25°C
香港時間 : 2020415日 (三) 14:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Canon推出免費雲端相簿　可經相機上傳照片

科技 14:11 2020/04/15

分享：

Canon昨宣布推出全新免費雲端影像儲存服務「image.canon」。

每次拍完美照，都要經電腦或手機儲存照片太麻煩？相機廠商Canon昨（14日）宣布，推出全新免費雲端影像儲存服務，讓Canon用家透過Wi-Fi，直接從配備自動影像傳輸功能的Canon相機，將原檔影片及照片上傳到雲端。

>>> 【CES 2020】Canon推出全新旗艦相機EOS 1DX Mark III

>>>【新冠肺炎】Nikon School開學！4月期間線上攝影課程免費（附連結）

Canon昨宣布推出全新免費雲端影像儲存服務「image.canon」。用家可直接使用相機，自動上載相片及短片原檔至image.canon，並儲存30天。用戶亦可在30天內，將影像原檔轉移到免費的10 GB長期儲存空間中，繼續在雲端存取該影像。

用家可直接使用相機，自動上載相片及短片原檔 image.canon，並儲存30天。（Canon資料圖片）

Canon表示，image.canon主要針對希望加快拍攝工作流程的攝影用家，包括提升創作過程效率的專業攝影師、盼簡化相片編輯流程的攝影師等。用戶現時可直接透過image.canon，將照片轉發到Google Drive，在6月開始更可直接轉發到Google Photo及Adobe Creative Cloud。用家亦可以隨時透過個人電腦、智能手機和第三方網絡服務，存取照片及短片。

用戶現時可直接透過image.canon，將照片轉發到Google Drive。（Canon資料圖片）

>>> Sony全片幅相機A9 II登陸香港　淨機身售34,990元

責任編輯：曾曉汶

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

單反相機都有安全威脅　可藉Wi-Fi植入勒索軟件
2019/08/13
單反相機都有安全威脅　可藉Wi-Fi植入勒索軟件
DJI發布無反相機雲台　僅重2.4磅
2019/07/18
DJI發布無反相機雲台　僅重2.4磅
Canon新相機PowerShot G7 X Mark III　5380元可入手
2019/07/13
Canon新相機PowerShot G7 X Mark III　5380元可入手
DJI攻運動相機市場　Osmo Action售$2999
2019/05/16
DJI攻運動相機市場　Osmo Action售$2999
雲端 Wi－Fi 攝影師 攝影 Google Canon Google Drive 雲端 智能手機 相機

下一篇文章

【5G手機】OnePlus 8新機主打電競屏幕　索價5417元起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【在家工作】Zoom以外的選擇　Home Office會議取代軟件大集合
【在家工作】Zoom以外的選擇　Home Office會議取代軟件大集合
iOS 14推Clips新功能　毋須安裝App都可使用
iOS 14推Clips新功能　毋須安裝App都可使用
MacBook系統更新又出事？　升級macOS後慘變磚
MacBook系統更新又出事？　升級macOS後慘變磚
美企拒向黑客付款　Tesla機密文件遭洩露
美企拒向黑客付款　Tesla機密文件遭洩露
【真香港口罩】Made in HK口罩！本地初創口罩規格銷售詳情一文看清
【真香港口罩】Made in HK口罩！本地初創口罩規格銷售詳情一文看清