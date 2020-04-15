Canon推出免費雲端相簿　可經相機上傳照片

▲ Canon昨宣布推出全新免費雲端影像儲存服務「image.canon」。

每次拍完美照，都要經電腦或手機儲存照片太麻煩？相機廠商Canon昨（14日）宣布，推出全新免費雲端影像儲存服務，讓Canon用家透過Wi-Fi，直接從配備自動影像傳輸功能的Canon相機，將原檔影片及照片上傳到雲端。

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Canon昨宣布推出全新免費雲端影像儲存服務「image.canon」。用家可直接使用相機，自動上載相片及短片原檔至image.canon，並儲存30天。用戶亦可在30天內，將影像原檔轉移到免費的10 GB長期儲存空間中，繼續在雲端存取該影像。

▲ 用家可直接使用相機，自動上載相片及短片原檔 image.canon，並儲存30天。（Canon資料圖片）

Canon表示，image.canon主要針對希望加快拍攝工作流程的攝影用家，包括提升創作過程效率的專業攝影師、盼簡化相片編輯流程的攝影師等。用戶現時可直接透過image.canon，將照片轉發到Google Drive，在6月開始更可直接轉發到Google Photo及Adobe Creative Cloud。用家亦可以隨時透過個人電腦、智能手機和第三方網絡服務，存取照片及短片。

▲ 用戶現時可直接透過image.canon，將照片轉發到Google Drive。（Canon資料圖片）

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責任編輯：曾曉汶

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