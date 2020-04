【美國派錢】支票印特朗普簽名 總統被批想出風頭

▲ 美國政府早前因應新冠肺炎疫情宣布派錢助民眾應急,但派錢支票上會印上總統特朗普的簽名,特朗普被批評想出風頭。

美國的新冠肺炎疫情持續,美國政府早前宣布派錢助民眾應急,派錢方式包括銀行轉賬及郵寄支票。美國財政部指,政府將於這批支票上印上總統特朗普的簽名,強調加印總統簽名不會耽誤派錢進度。但參議院民主黨領袖舒默則批評特朗普自我中心,渴望出風頭。

美國早前宣布2.2萬億美元(約17億港元)的經濟刺激計劃,向每名美國成年人發放1,000美元,每名兒童亦可獲派500美元。

美國財政部官員指,特朗普的簽名將印在政府發放的支票上。據悉,特朗普的簽名將印於支票左下角的備註欄上,財政服務局(Bureau of the Fiscal Service)官員的簽名則放另一邊。

美國發放政府福利支票發放或單次經濟刺激措施款項時,支票都會出現公務員的簽名,一般為負責撥款的公務員。是次為政府首次將美國總統的簽名,印於發放給納稅人的支票。美媒更報道指,美國總統實際上無權於財政部發放的支票上簽名。

美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)則批評有關做法,指希望這是特朗普最後一次出風頭(ego trip)來自我表現。舒默更指:

總統幾乎每天都認為,危機已在他身邊化解,連同他的欲望、需求和敵人。

(It seems almost every day the president thinks this crisis resolves around him, and his desires, his needs, his enemies.)

《華盛頓郵報》早前引述2名官員指,當局要更改電腦代碼和進行系統測試,以加入特朗普的簽名,料會影響發放支票進度。但美國財政部發言人強調,於支票上加印總統簽名不會延遲發放款項。

發言人指,政府計劃於下周起郵寄首批支票。每周可寄出約500萬張紙質支票,料需20周才能向全數民眾發放。

