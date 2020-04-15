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【美國派錢】支票印特朗普簽名 總統被批想出風頭

環球社會熱點 13:36 2020/04/15

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美國政府早前因應新冠肺炎疫情宣布派錢助民眾應急，但派錢支票上會印上總統特朗普的簽名，特朗普被批評想出風頭。

美國的新冠肺炎疫情持續，美國政府早前宣布派錢助民眾應急，派錢方式包括銀行轉賬及郵寄支票。美國財政部指，政府將於這批支票上印上總統特朗普的簽名，強調加印總統簽名不會耽誤派錢進度。但參議院民主黨領袖舒默則批評特朗普自我中心，渴望出風頭。
美國早前宣布2.2萬億美元（約17億港元）的經濟刺激計劃，向每名美國成年人發放1,000美元，每名兒童亦可獲派500美元。

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美國財政部官員指，特朗普的簽名將印在政府發放的支票上。據悉，特朗普的簽名將印於支票左下角的備註欄上，財政服務局(Bureau of the Fiscal Service)官員的簽名則放另一邊。

美國發放政府福利支票發放或單次經濟刺激措施款項時，支票都會出現公務員的簽名，一般為負責撥款的公務員。是次為政府首次將美國總統的簽名，印於發放給納稅人的支票。美媒更報道指，美國總統實際上無權於財政部發放的支票上簽名。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則批評有關做法，指希望這是特朗普最後一次出風頭（ego trip）來自我表現。舒默更指：

總統幾乎每天都認為，危機已在他身邊化解，連同他的欲望、需求和敵人。

（It seems almost every day the president thinks this crisis resolves around him, and his desires, his needs, his enemies.）

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《華盛頓郵報》早前引述2名官員指，當局要更改電腦代碼和進行系統測試，以加入特朗普的簽名，料會影響發放支票進度。但美國財政部發言人強調，於支票上加印總統簽名不會延遲發放款項。

發言人指，政府計劃於下周起郵寄首批支票。每周可寄出約500萬張紙質支票，料需20周才能向全數民眾發放。

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