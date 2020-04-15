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【新加坡疫情】不怕淪疫船 首批外勞入住海上宿舍（圖輯）

環球社會熱點 13:47 2020/04/15

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【新加坡疫情】不怕淪疫船 首批外勞入住海上宿舍（圖輯）

新加坡的新冠肺炎病例急增，出現多個外籍勞工宿舍感染群組。政府安排部分外勞入住海上宿舍隔離，首批30名健康的外勞已入住海上宿舍。當局稱，未來幾周，約有1300人陸續入住。為減少接觸，每間房間只有2至3名外勞入住。

新加坡海事及港務管理局表示，首批搬入海上宿舍的外勞經過健康檢查，包括鼻腔檢測、量體溫等檢疫。他們每日須量體溫兩次，允許離開房間至少1小時，於甲板進行預先安排好的活動；膳食也會送到房門口。

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基礎建設統籌部長兼交通部長許文遠指出，外勞宿舍感染群是嚴重的問題，當局正努力減低宿舍密度，須加建宿舍。但建宿舍需時，海上宿舍是替代方案。

海上宿舍原本供海岸與海事業的員工使用，可容納數百人。宿舍內有設備齊全的房間與廁所，也有文娛活動場所。

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當局日前撰文指，與新加坡港務集團、Bibby Maritime和雅詩閣等合作，管理兩個海上宿舍。

負責提供海上宿舍的公司Bibby Maritime官方網站顯示，兩座海上宿舍停靠在新加坡。其中一座是Bibby Renaissance，於2010年翻新後，設有332個房間，可容納664個人。

另一座規模較小的海上宿舍是Bibby Progress，房間內有浴室和廁所，但只有155個房間，可容納310個人。以下為Bibby Progress圖片，截圖自Bibby Maritime官網：

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