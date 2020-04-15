滙豐推首隻北上固定收益互認基金　亞洲高收益債佔45%

▲ 滙豐亞洲高入息債券基金將資產淨值最少70%投資於多元化投資組合。

滙豐環球投資管理宣布，透過基金互認安排在内地推出首次北上的亞洲固定收益基金──滙豐亞洲高入息債券基金，基金每月派息，為投資者提供穩定入息；滙豐晉信基金管理為該基金在內地的代理人。截至2020年3月底 ，其資產管理規模已超過10億美元。

滙豐環球投資管理分銷業務銷售主管白韋恩（Alison Brown）表示：亞洲高入息債券基金於2017年2月首次在香港推出，與亞洲固定收益基金—亞洲債券基金及亞洲高收益基金相互補充，為投資者帶來投資級別及高收益固定證券的機會。

亞洲信貸市場的基本面仍然保持穩健

滙豐環球投資管理亞洲信貸主管兼聯席基金經理梅立中表示，近期投資市場的波動及不確定性加劇，導致高收益債券的信貸息差大幅擴闊，但亞洲信貸市場的基本面仍然保持穩健，各大央行推出大規模寬鬆政策，加上環球市場追逐高收益投資，相信均會繼續支持2020年亞洲信貸市場的表現。

滙豐亞洲高入息債券基金將資產淨值最少70%投資於多元化投資組合，涵蓋政府機構、跨國組織、企業等發行或擔保的固定收益證券；亞洲高收益債券比例可高達45%；投資組合涵蓋中國、印度及印尼，以及新加坡、韓國等成熟市場。

相關文章：【滙豐不派息】陳茂波：香港監管機構會跟進 滙豐遷冊回港要靠投資者

【滙豐不派息】前財庫局長陳家強直斥：英倫銀行決定錯誤、難理解

【滙豐不派息】維權觸礁？ 滙豐小股東聯盟收集股數跌至1.376%

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品