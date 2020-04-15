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【5G手機】OnePlus 8新機主打電競屏幕　索價5417元起

科技 13:08 2020/04/15

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OnePlus近日出招，推新旗艦手機OnePlus 8及8 Pro。

5G本地網絡已於本月初開通，各大手機廠商都藉此推出新5G產品，為求在競爭激烈的市場佔一席位。OnePlus近日出招，推新旗艦手機OnePlus 8及8 Pro，主打電競級挖孔式瀑布屏幕設計，售價699美元（約5417港元）起。

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OnePlus早前預告OnePlus 8系列將於4月16日下午7時公布，不過昨（14日）搶先登場。OnePlus 8系列搭載Snapdragon 865 處理器，採用OnePlus的OxygenOS，支援5G網絡，不過目前仍未知道能否對應香港5G網絡。

而是次OnePlus 8系列不再主打高性價比，反而將重點放到屏幕上。OnePlus 8 Pro配置6.78吋QHD+ AMOLED挖孔式電競屏幕，而且將在電視上使用的MEMC運動補償技術，亦加到8 Pro上，觀賞影片更流暢。而OnePlus 8則使用6.55吋FHD+ AMOLED屏幕，兩款手機均採用曲面設計。

OnePlus 8 Pro配置6.78吋QHD+ AMOLED挖孔式電競屏幕。（OnePlus官網截圖）

相機方面，OnePlus 8採用3鏡頭設計，分別為4800萬像素主鏡頭、1600萬像素超廣角鏡頭以及200萬像素微距鏡頭。而OnePlus 8 Pro則是以4鏡頭設計，包括：4800萬像素主鏡頭、4800萬像素超廣角鏡頭、800萬像素長焦鏡頭以及500萬像素濾鏡。兩部手機的前置鏡頭，均採用1,600萬像素鏡頭，支援 HDR、人像美顏等功能。

OnePlus 8採用3鏡頭設計，分別為4800萬像素主鏡頭、1600萬像素超廣角鏡頭以及200萬像素微距鏡頭。（OnePlus官網截圖）

OnePlus 8 Pro則是以4鏡頭設計。（OnePlus官網截圖）

規格上，8 Pro設有4510mAh電池，支援30T Warp Charge快充及30W無線充電；8則設有 4300mAh電池容量及30T Warp Charge快充。 

價錢方面，OnePlus 8 8GB + 128GB定價為699美元（約5417港元）、12GB + 256GB則售799美元（約6192港元）。而OnePlus 8 Pro 8GB + 128GB定價為899美元（約6967港元）、12GB + 256GB則售999美元（約7743港元）。目前OnePlus 8系列手機已在美國官方網站開始接受預訂，預計4月21日在歐洲市場率先出貨，29日就會在美國開售。而香港目前則未有詳細資訊，仍需待OnePlus官方公布。

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責任編輯：曾曉汶

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