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【異動股】龍湖大股東折讓配售擬套現29億　股價挫7.9%（第二版）

金融經濟 17:49 2020/04/15

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龍湖地產董事長吳亞軍（右）。（資料圖片）

龍湖地產 （00960） 昨日收市後傳出，大股東擬折讓近一成配股，股價今早即逆市急挫，低開6.5%，全日跌幅擴大至7.9%，以低位36.85元收市，成交16.24億元。

銷售文件顯示，龍湖股東以每股35.26元至36.75元，出售約7840萬股，相當於已發行股份的1.3%，套現最多28.8億元。即使以最新股價計，配售價仍較現價折讓0.3%至4.3%。

龍湖在收市後發公告，接獲主要股東Charm Talent 知會，於4月14日在一項股份配售中認購420萬股普通股，價格為每股36.5元。Charm Talent全部已發行股本由Silver Sea Assets 全資擁有，而Silver Sea全部已發行股本則由HSBC International Trustee Limited以XTH信託的受託人身份全資擁有。交易完成後，Charm Talent持有約26.4億股公司股份，持股44%。

根據資料，龍湖主席吳亞軍前夫蔡奎，持有股權約23.3%，是龍湖的第二大股東。他亦曾於去年1月配售1.5億股龍湖，涉資34.1億元。

（第二版新增龍湖公告）

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