【港股尋寶】亞馬遜Netflix再創新高 港科技股追落後如何選?

市場憧憬美國疫情逐步回落，隔夜美股再颷升，其中兩隻科網龍頭亞馬遜及Netflix齊齊破頂，升破疫情前水平。兩隻股份業務分別主打網購及串流影視，正受惠全球疫情期間減少外出的「宅經濟」概念，因而股價跑贏。本港的主要科技股走勢普遍落後於美股同業，是否有能力追落後？

周二美股再發力，其中納指飈升近4%，跑贏道指及標指。經過周二的升幅，納指終於由3月的低位累升逾20%，緊隨道指及標指之後，技術上步入牛市。周二多隻科網龍頭抽升，因而帶動納指跑出。

受疫情的拖累，美股早前下挫，至今日雖然經過一輪反彈，惟三大指數仍較3月份高位低逾1成。不過，亞馬遜及Netflix已率先跑出，突破疫情前水平，亞馬遜更是創歷史新高，Netflix亦創24個月高位。

亞馬遜及Netflix能率先收復失地，主要是其業務食正「宅經濟」概念。亞馬遜業務主打網購及雲業務，亦Netflix則是美國串流影視的龍頭，疫情期間民眾減少外出，留家抗疫，因而網購及網上影視娛樂的需求大增，企業因應網站瀏覽量增對雲業務需求同步升，令亞馬遜及Netflix受惠。

騰訊距今年高位僅5%

實上港股近日亦隨外圍反彈，惟彈幅稍低，至今未重返技術牛市，而本股的科技股亦大部分未收復地。

在本港科技股中，表現較突出的是有在綫醫疫概念股的平安好醫生 （01833） 及阿里健康 （00241） ，成為疫情受惠股，令兩股份先後創新高。

至大型科網股ATM，即阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 和美團 （03690） ，以及小米 （01810） ，按距離早前高位計算，騰訊表現較強，今日股價曾突破400元大關，較2月高位420元僅低約5%。其他ATM股亦距高位逾2成，主打手機業務的小米則距離高位仍低逾2成。

阿里網購及雲業務突出 軟銀沽貨成陰霾

從美股兩隻科網的經驗，本港股科網股要追落後，哪隻股份有機會率先跑出？其中阿里的業務亞馬遜相近，作為內地網購龍頭，阿里受惠「宅經濟」概念。除了網購，阿里的雲業務亦是內地龍頭，市佔近半。盡管阿里食正「宅經濟」概念，惟大股東軟銀擬沽售阿里千億市值股份，仍成阿里短綫的不明朗因素。

至今網上影視業務，騰訊及阿里亦有涉獵這項業務。其中留家娛樂，除了網上看片，網上遊戲亦是另一熱門選擇，這方面則是騰訊的強項。騰訊為內地手遊的龍頭，大行大摩日前更指出，相信其手遊業務仍然鞏固，料旗下最新旗下遊戲《王者榮耀》及《和平精英》均保持強勢，料首季手遊收入可按年升4成。對手遊業務的憧憬，亦反映於騰訊近日的強勢。

至於美團，其第三方外賣業務亦俱「宅經濟」概念，今日股價亦曾重返100元大關。疫情期間民眾留家叫外賣，將習慣以App叫外賣，有利日後業務增長。不過，日前廣東餐飲業界發聲批評美團所收的佣金過高，成短期的負面消息。

大型科技股中，主打手機業務的小米表現較落後，主要由於疫情期間手機生產及售銷都受阻礙，加上5G換機潮的延後，都拖累手機業務的收入。

責任編輯：錢家鋒

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