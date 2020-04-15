三方面政策影響未來市場走向

受益於全球央行和政府的大規模紓困措施，以及新冠病毒疫情在歐美的擴散似乎有放緩的徵兆，全球金融市場在過去的幾周展現出頗為強勁的反彈。這場疫情對實體經濟帶來的影響已經開始反映在經濟資料中，例如最近公佈的全球採購經理人指數 （PMI） 以及失業率等指標都受到明顯的負面影響。鑒於這場疫情仍在發展中，而經濟活動回歸正常的時間表尚不確定，目前還難以準確評估其對經濟的全面影響程度。在當前的環境下，如果市場投資者能夠看到疫情結束的曙光，短期經濟數據疲弱可能暫不足慮。

因此我們認為三方面的政策動向將影響未來市場走向，值得投資者關注：

貨幣政策方面，全球央行的強力出手旨在維持市場流動性，降低融資成本，並且從信貸角度支援企業票據和企業債市場正常運作。同時通過放鬆銀行資本監管的方式鼓勵銀行向中小企業貸款，穩定就業和穩定實體經濟。

財政政策方面，大規模的財政紓困措施注重維持就業，為失業者提供支持和替代性收入以及維持基本消費需求，避免因為社交隔離措施帶來經濟活動完全停擺。當前一些主要歐美國家推出的財政紓困政策規模巨大，甚至達到2019年GDP的10-15%左右，而且還有可能視情況繼續加碼。

但是貨幣和財政政策僅能為經濟「維持生命」，最終還需取決於防疫政策的效果，即疫情何時能夠得到控制以及經濟活動何時可以開始回復正常。根據亞洲的防疫經驗，控制疫情一般需要兩個月左右的嚴格社交隔離。鑒於當前疫情規模以及文化習慣的不同，歐美很可能需要更長一點的時間才能控制疫情。與此同時，我們樂見中國內地逐步放鬆防疫限制，經濟活動開始逐漸復蘇，但我們依然需要留意亞洲會否出現疫情反彈。

未來幾周市場依然可能會因應疫情的發展而大幅波動。我們密切關注貨幣、財政和防疫這三方面政策的動向和效果。如果疫情發展明顯地緩和，這會提振投資者信心。但是在這些因素明朗化之前，我們還是更傾向維持審慎靈活的防禦性配置，同時積極從企業和行業層面發掘基本面良好的資產類別，以及因應疫情所帶來的新長期投資主題和機會。精選行業和個股在當前的市場環境中尤其重要。