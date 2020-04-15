【全球大流行】IMF料今年全球GDP萎縮3%　亞洲四小龍中香港料最差

▲ IMF在《2020年世界經濟展望》中對「亞洲四小龍」作出預測，組織料香港今年表現是四小龍中最差。

新冠肺炎疫情重創環球經濟，國際貨幣基金組織（IMF）預測，今年全球GDP今年將萎縮3%，遠差過2008年金融海嘯時期的萎縮0.1%，是從1980年IMF開始預測全球經濟增長率以來最差的一次。組織又對「亞洲四小龍」作出預測，料香港表現最差。

IMF指出，這次經濟衰退很可能會成為全球自1929年全球經濟大蕭條以來，最嚴重的一次經濟衰退。IMF今次的全球經濟增長率預測，比今年一月大幅下調了6.3個百分點，歐美各國預測也變成「全面衰退」。

IMF料香港經濟今年收縮4.8%

IMF在《2020年世界經濟展望》中對「亞洲四小龍」作出預測，估計今明兩年，台灣分別收縮4%和增長3.5%；南韓收縮1.2%和增長3.4%；新加坡收縮3.5%和增長3%。香港表現最差。組織預計香港今年經濟增長收縮4.8%，明年增長3.9%。

新興及發展中經濟體方面，由3個月前估計增長4%以上，下調至今年可能收縮約1%，其中亞洲國家的增長僅輕微抵消新興歐洲和拉美的急劇下降。目前預計中國和印度將分別增長1%以上；俄羅斯、墨西哥和巴西將收縮5%以上。

IMF預計美國經濟在2020年將收縮5.9%，1月預測為增長2%， 預計歐元區經濟在今年將收縮7.5%，日本經濟將收縮5.2%，而中國是少數2020年仍有增長的國家，料增長1.2%左右。

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編輯：吳敏芳