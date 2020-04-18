【新加坡疫情】單日近千確診創新高 外勞宿舍成播毒溫床

▲ 【新加坡疫情】外勞宿舍成播毒溫床 外勞佔人口25%

新加坡疫情再起，新冠肺炎病例持續急增，主因外籍勞工宿舍成播毒溫床，佔新增感染近9成。新加坡43個外勞宿舍即將被封鎖，約20萬名外勞需隔離；當局計劃，將部分外勞安置在海上宿舍。根據新加坡統計，2018年新加坡人口為564萬，外勞有139萬人，佔總人口的近25%。

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新加坡周六（18日）大增942宗確診，再創單日新高，累計宗數達5992宗。近期新加坡的新增確診中，絕大部分與外勞相關，以周六新增個案為例，本地公民或永久居民僅佔14宗。

截至周一，全國感染群組增加4個、至20個，外勞宿舍群組已佔新增的一半。

▲ 當局計劃，將部分外勞安置在海上宿舍。

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新加坡已刊憲，列8個宿舍為隔離區。人力資源部長楊莉明（Josephine Teo）表示，雖然其他宿舍未列為隔離區域，但政府目標是將同樣的安全間隔措施，應用於其餘宿舍，令它們「有效地」處於封鎖狀態。

楊莉明指出，工人須留在宿舍內，當局會嚴格執行安全措施，意味他們無法與其他單位的朋友自由相處。

新加坡依賴外勞提供基本服務，如建造業，他們多來自鄰國馬來西亞，亦有人來自中國。早前大馬鎖國，外勞無法前返新加坡通勤，新加坡國內為聘請了外勞的企業提供援助。

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