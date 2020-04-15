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陳茂波：樓價斷崖式下跌機會細　「撤辣」不能輕率

金融經濟 12:32 2020/04/15

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陳茂波指，現時樓價與去年初比較水平相若，仍然難以負擔，並非市場所說的「恐慌性大幅回落」。

新冠肺炎疫情下，財政司司長陳茂波指，香港樓價現時未有恐慌性大幅回落，相信出現斷崖式下跌機會細，惟市民仍難以負擔，現階段不會隨便減辣，免令市場誤解再現炒風。

陳茂波接受本報訪問表示，政府去年10月份放寬首置按揭保險，措施是回應社會長時間的訴求，幫助有能力供樓惟首期不足人士，減少部分置業限制，實施後成交短時間有增多，但其後轉淡，而樓價自去年下半年社會事件後開始逐步有序地調整，幅度不大，其實並非壞事。

「撤辣」需要好謹慎　置業人士要量力而為

社會上不少人希望可以「撤辣」，陳茂波解釋，「撤辣」需要好謹慎、不能輕率，因為本地樓市好容易「炒上」，政府不想向市場發放錯誤信息，令炒風再現，而現時樓價與去年初比較水平相若，仍然難以負擔，並非市場所說的「恐慌性大幅回落」，考慮到供求、按揭成數、息口、市民負擔能力等因素，相信本港樓價出現斷崖式下跌的機會細，目前會以靜制動，密切留意樓市發展。

他認為，置業不能完全排除風險，若失業率上升，風險相應增加，政府目前推出不同措施去紓解失業情況，而社會事件發展也難以預測，希望市民要加強警惕及愛護香港，置業人士要「知悉風險，不要過慮」，因應自身情況，量力而為。

【更多專訪內容：國際評級機構認同 港須額外財政措施（訂戶專享）】

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