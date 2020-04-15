基金經理911以來最悲觀 反成散戶趁高減磅機會（訂戶專享） 金融經濟 12:27 2020/04/15 分享： 美股與環球股市繼續反彈，美股3大指數及MSCI環球股指全綫升逾兩成，步入技術牛市。惟另邊廂，基金經理的悲觀情緒卻與股市強反彈市況背道而馳。有投資銀行調查指全球經理基金持現金水平創2001年美國遭遇9.11恐襲以來新高。基金受不住短綫跑輸大市的壓力，被迫再度入市追貨，推升全球股市脫離基本因素短綫再上，料為散戶投資者提供趁高減持機會。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 全球紛現牛市 股神仍未到貪婪時（訂戶專享） 2020/04/14 全球紛現牛市 股神仍未到貪婪時（訂戶專享） 美股報復式勁彈 信貸市場回穩是關鍵（訂戶專享） 2020/04/07 美股報復式勁彈 信貸市場回穩是關鍵（訂戶專享） 一宗屈臣氏租務糾紛 看疫情下業主租戶困局（訂戶專享） 2020/04/06 一宗屈臣氏租務糾紛 看疫情下業主租戶困局（訂戶專享） 技術分析 香港股票 香港金融管理局 減持 贖回 恒生指數 新冠肺炎 恐襲 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入