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基金經理911以來最悲觀 反成散戶趁高減磅機會（訂戶專享）

金融經濟 12:27 2020/04/15

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美股與環球股市繼續反彈，美股3大指數及MSCI環球股指全綫升逾兩成，步入技術牛市。惟另邊廂，基金經理的悲觀情緒卻與股市強反彈市況背道而馳。有投資銀行調查指全球經理基金持現金水平創2001年美國遭遇9.11恐襲以來新高。基金受不住短綫跑輸大市的壓力，被迫再度入市追貨，推升全球股市脫離基本因素短綫再上，料為散戶投資者提供趁高減持機會。

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欄名 : 交易講場

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