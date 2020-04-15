【口罩供應】Oxyair Mask今日開賣口罩　被質疑「抽籤」無異於「鬥快」

▲ Oxyair Mask HK今日（4月15日）至4月17日，夥The Gulu App開賣口罩，不過有網民反映，尚未到9時半已入不到The Gulu App，待入到時口罩已經售罄。（The Gulu App截圖）

港產口罩生產商Oxyair Mask HK今日（4月15日）至4月17日，夥The Gulu App開賣口罩，每日早上9時30分及傍晚6時30分抽籤派籌，合共派出1萬個名額，50個口罩售95元，每次抽籤大約5分鐘就知結果，認為抽籤公平，並非鬥快。

不過，有網民反映，尚未到9時半已入不到The Gulu App，待入到時口罩已經售罄，「話就話抽，但入到去已經售罄，咁同鬥快冇分別喎」。另一方面，有網民成功進入口罩抽籤晝面，不過抽了超過8分鐘亦抽不中。有網民分析，入到App的人一直抽籤直至抽中為止，並非抽不中便離開，因此令其他人不能進入。

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有網民建議，抽籤應該是給網民一段時間登記，待時間結束後，才抽出指定人數。亦有網民將Oxyair Mask HK的口罩抽籤，與HKTVmall的口罩抽籤相比，認為google form抽籤更可取。Oxyair Mask HK在帖文回應網民表示，已看到大家的留言，現在已經全力處理中。

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責任編輯：朱悅瀅

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