【美國疫情】特朗普「不是皇帝」！紐約州長與總統爆罵戰

▲ 特朗普急切希望提早復工復產,指他擁有絕對權力,但科莫引用美國開國元老的言論,指特朗普作爲總統而非皇帝。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,但特朗普急切希望提早復工復產,更不滿州政府欲自行決定,爲此更與紐約州州長科莫掀起罵戰。但科莫引用美國開國元老的言論,指特朗普作爲總統而非皇帝,反駁特朗普指他擁有絕對權力的説法。

【停世衛撥款】特朗普:世衛反對封關 才死這麼多人

【疫情焦點】全球確診逾198萬 美國破60萬 專家:5月初難重啟經濟

特朗普不滿9州自行研究撤居家令以復工復市,指他在重啟經濟方面有絕對權力,更表示:「當有人擔任美國總統時,他獲得授權就是全部。是全部,各州長也知道。」

紐約州長科莫面對特朗普的絕對權力論,表示「我們的國家沒有皇帝」(We don’t have a king in this country),指出美國擁有憲法及靠選舉選出總統。

科莫更引用美國首任財長漢密爾頓(Alexander Hamilton)於1788年談及美國憲法的講話:

州政府擁有固有優勢,將對聯邦政府存在影響力和優勢,並永遠排除聯邦侵犯的可能性。

(The State governments possess inherent advantages, which will ever give them an influence and ascendancy over the National Government, and will for ever preclude the possibility of federal encroachments.)

漢密爾頓亦於講話中承認聯邦政府有局限性,必須讓各州做出某些決定,但仍是強大中央政府的支持者。

【俄羅斯疫情】莫斯科人出街要申報 每周可出2次

【復工復產】奧地利放寬封關 小店率先恢復營業

科莫指出,如特朗普下令美國重啟經濟,將代表特朗普要採取獨裁統治及黨派分裂的行動。科莫強調自己不想也不會進一步與特朗普爭論,指新冠肺炎疫情危機應該撇開政治鬥爭。

科莫又表示仍需要聯邦政府的協助,尤其民眾開始傾向恢復經濟和社會活動。特朗普最終於周二(14日)晚改變口風,指將允許各州自行實施協議以重新開放經濟。

特朗普指,希望科莫將時間用於做正確的事,以重新開放紐約,並指他不會對州長施加任何壓力,令這場罵戰暫時告一段落。

扮鬼嚇人不敢出街 印尼民間抗疫奇招

【美國疫情】紐約教育部21教師病逝 學校長:痛苦消息

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析: http://bit.ly/2ZN5x1l