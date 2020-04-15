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陳茂波：樓價斷崖式下跌機會細　置業人士要量力而為

股樓投資 12:45 2020/04/15

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新冠肺炎肆虐，樓價持續下跌，就連藍籌屋苑也曾失守，不少業主擔心樓價愈跌愈深，物業終成負資產。財政司司長陳茂波接受經濟日報訪問時說，自去年下半年的社會事件，樓價逐步有序調整，現時樓價與去年初相若，調整幅度不大，其實非壞事，亦非市場所說的「恐慌性大幅回落」，若考慮到供求、按揭成數、息口、市民負擔能力等因素，相信樓價出現斷崖式下跌機會細。

陳茂波又稱，雖然樓價下跌，惟市民仍難負擔，現階段不會隨便減辣，免令市場誤解，終致再現炒風。事實上，陳茂波近期也多番強調，政府一直緊盯物業市場，認為住宅物業巿場跌幅有限，認為現時非減辣時機。談到置業風險，陳茂波說，置業不能完全排除風險，若失業率上升，風險便相應增加，又提醒置業人士要「知悉風險，不要過慮」。

因應新冠肺炎疫情持續，多間銀行早前為個人住宅按揭貸款提供「還息不還本」的安排，但不適用於居屋等資助房屋按揭，陳茂波說，在目前困境下，政府希望盡量幫助有困難的市民，金管局會跟進和研究。

談到一手空置稅，陳茂波說，草案未成立法案委員會，會順其自然，萬一暑假前未能批出，只好等立法會換屆後，重新引入續推。

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撰文 : 黃卓賢

樓價 物業市場 財政司 陳茂波 一手空置稅

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