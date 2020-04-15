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【海航危機】海航11.5億人幣債延期一年償付 為倉促表決向投資者致歉

金融經濟 17:22 2020/04/15

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海航未能如期償還債務，向投資人致歉。

近年陷入財困危機的海航集團受新冠肺炎疫情衝擊，未能如期償還債務。海航周三（４月１５日）與債權人通過「13海航債」本息遞延表決，償付日期延至2021年4月15日。此前海航於周三凌晨發公開信，為債務延期表決會議倉促向眾多投資者致歉。

「13海航債」發行規模為11.5億元人民幣，資金主要為旗下子公司首都航空購買飛機，票面利率為7.1厘。

海航在致歉信中表示，集團出現流動性危機以來，積極化解相關債務風險，得到廣大債權人的理解與支持，深表感謝。集團對所有債務都高度負責，積極努力化解，尤其對公開債券市場的債務一直本着積極態度處置。

航空、旅遊、酒店等主營業務受很大影響

因新冠肺炎疫情疊加影響，集團航空、旅遊、酒店、商業等相關主營業務經營受到很大影響，雖然多措並舉全力推進復工復產，但短期內經營難以恢復到去年同期水平，現金流壓力巨大。

海航又表示，一直與主要投資者協商展期事宜。由於投資人數量較多，會議通知和準備工作存在一定不足，使得會議程序較為倉促，為此「向全體投資人深表歉意」。集團續指，會吸取此次經驗，更加公開透明地披露相關信息，保障投資者合法權益。

相關文章︰【航空告急】海航債券無法按時償付本息　申請延期

【海航危機】惠譽：海航債務重組 債權人或受到不同程度損失

【海航被接管？】海南省政府成立工作組進駐海航 空降執行董事長、CEO（第二版）

 

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編輯︰侯景成

 

疫情 全球大流行 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 航空 海南航空

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