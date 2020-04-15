【海航危機】海航突擊開債權會通過延期　投資者狂掟「15海航債」（第二版）

▲ 海航未能如期償還債務，向投資人致歉。

海航集團一份今日到期的債券「13海航債」，引發一場風波，內地傳媒稱，海航昨晚6時半才突然宣布召開債延期的表決會，協議延期1年兌付，僅以基準利率計息，一定要7時前登記參與，會議半小時，不用現場召開，可網絡投票。有債券投資者表示，事出突然，內容簡短，未及完全理解，「直接發違約公告，都比這好。」

另一隻「15海航債」即遭投資者掟貨，今日開市即暴瀉23%，9時43分臨時停牌，10時04分恢復交易，僅兩分鐘，再度停牌，午後2時57分恢復交易，債券再跌至31.1%。

據彭博報道，參與「13海航債」債權會議有32人，僅3人同意延期安排，3人合計持有未償還本金約88%，其餘29人反對。有投資者稱，由於6時半才通知，已是放工時間，所以未及拿公司印章以完城參加會議程序。

海航於周三凌晨發公開信，為債務延期表決會議倉促向眾多投資者致歉。

「13海航債」發行規模為11.5億元人民幣，資金主要為旗下子公司首都航空購買飛機，票面利率為7.1厘。

海航在致歉信中表示，集團出現流動性危機以來，積極化解相關債務風險，得到廣大債權人的理解與支持，深表感謝。集團對所有債務都高度負責，積極努力化解，尤其對公開債券市場的債務一直本着積極態度處置。

航空、旅遊、酒店等主營業務受很大影響

因新冠肺炎疫情疊加影響，集團航空、旅遊、酒店、商業等相關主營業務經營受到很大影響，雖然多措並舉全力推進復工復產，但短期內經營難以恢復到去年同期水平，現金流壓力巨大。

海航又表示，一直與主要投資者協商展期事宜。由於投資人數量較多，會議通知和準備工作存在一定不足，使得會議程序較為倉促，為此「向全體投資人深表歉意」。集團續指，會吸取此次經驗，更加公開透明地披露相關信息，保障投資者合法權益。

（第二版更新最新進展）

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編輯︰侯景成