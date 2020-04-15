  • 23°C
香港時間 : 2020415日 (三) 19:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【海航危機】海航突擊開債權會通過延期　投資者狂掟「15海航債」（第二版）

金融經濟 19:05 2020/04/15

分享：

海航未能如期償還債務，向投資人致歉。

海航集團一份今日到期的債券「13海航債」，引發一場風波，內地傳媒稱，海航昨晚6時半才突然宣布召開債延期的表決會，協議延期1年兌付，僅以基準利率計息，一定要7時前登記參與，會議半小時，不用現場召開，可網絡投票。有債券投資者表示，事出突然，內容簡短，未及完全理解，「直接發違約公告，都比這好。」

另一隻「15海航債」即遭投資者掟貨，今日開市即暴瀉23%，9時43分臨時停牌，10時04分恢復交易，僅兩分鐘，再度停牌，午後2時57分恢復交易，債券再跌至31.1%。

據彭博報道，參與「13海航債」債權會議有32人，僅3人同意延期安排，3人合計持有未償還本金約88%，其餘29人反對。有投資者稱，由於6時半才通知，已是放工時間，所以未及拿公司印章以完城參加會議程序。

海航於周三凌晨發公開信，為債務延期表決會議倉促向眾多投資者致歉。

「13海航債」發行規模為11.5億元人民幣，資金主要為旗下子公司首都航空購買飛機，票面利率為7.1厘。

海航在致歉信中表示，集團出現流動性危機以來，積極化解相關債務風險，得到廣大債權人的理解與支持，深表感謝。集團對所有債務都高度負責，積極努力化解，尤其對公開債券市場的債務一直本着積極態度處置。

航空、旅遊、酒店等主營業務受很大影響

因新冠肺炎疫情疊加影響，集團航空、旅遊、酒店、商業等相關主營業務經營受到很大影響，雖然多措並舉全力推進復工復產，但短期內經營難以恢復到去年同期水平，現金流壓力巨大。

海航又表示，一直與主要投資者協商展期事宜。由於投資人數量較多，會議通知和準備工作存在一定不足，使得會議程序較為倉促，為此「向全體投資人深表歉意」。集團續指，會吸取此次經驗，更加公開透明地披露相關信息，保障投資者合法權益。

（第二版更新最新進展）

相關文章︰【航空告急】海航債券無法按時償付本息　申請延期

【海航危機】惠譽：海航債務重組 債權人或受到不同程度損失

【海航被接管？】海南省政府成立工作組進駐海航 空降執行董事長、CEO（第二版）

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯︰侯景成

疫情 全球大流行 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 航空 海南航空

上一篇文章

道指期貨跌近400點　恒指夜期失守24000點關低水逾150點（不斷更新）

下一篇文章

港股先升後回跌290點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？
【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？
道指期貨跌近400點恒指黑期跌170點 紐約期油跌穿20美元水平（不斷更新）
道指期貨跌近400點恒指黑期跌170點 紐約期油跌穿20美元水平（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
HKTVmall：7小時有120萬電話登記抽籤買口罩
HKTVmall：7小時有120萬電話登記抽籤買口罩
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
油價跌7%納指升4%　恒指夜期收市高水73點（不斷更新）
油價跌7%納指升4%　恒指夜期收市高水73點（不斷更新）