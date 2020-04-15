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【海航危機】海航協商延期還債 向投資者致信道歉

金融經濟 12:03 2020/04/15

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海航未能如期償還債務，向投資人致歉。

近年陷入財困危機的海航集團受新冠肺炎疫情衝擊，未能如期償還債務。海航最近向投資者發信致歉，並擬就到期的「13海航債」協商延期一年兌付，具體兌付方案以與投資者協商一致的意見為準。

「13海航債」發行規模為11.5億元人民幣，資金主要為旗下子公司首都航空購買飛機，票面利率為7.1厘。

海航在致兼信中表示，集團出現流動性危機以來，積極化解相關債務風險，得到廣大債權人的理解與支持，深表感謝。集團對所有債務都高度負責，積極努力化解，尤其對公開債券市場的債務一直本著積極態度處置。

航空、旅遊、酒店等主營業務受很大影響

因新冠肺炎疫情疊加影響，集團航空、旅遊、酒店、商業等相關主營業務經營受到很大影響，雖然多措並舉全力推進復工復產，但短期內經營難以恢復到去年同期水平，現金流壓力巨大。

海航又表示，一直與主要投資人協商展期事宜，並通過召開投資人電話會議方式進一步溝通並對展期方案進行表決。由於投資人數量較多，會議通知和準備工作存在一定不足，使得會議程序較為倉促。海航在信中「向全體投資人深表歉意」，承諾在在債權人會議投票完成後，將如實披露相關信息，並吸取此次經驗，更加公開透明的披露相關信息，保障投資人合法權益。

相關文章︰【航空告急】海航債券無法按時償付本息　申請延期

【海航危機】惠譽：海航債務重組 債權人或受到不同程度損失

【海航被接管？】海南省政府成立工作組進駐海航 空降執行董事長、CEO（第二版）

 

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編輯︰侯景成

 

疫情 全球大流行 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 航空 海南航空

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