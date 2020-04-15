【滙豐恒生翻版？】阿里健康市值破2000億　有望和阿里巴巴齊入恒指

兩大網上醫療股阿里健康(00241)和平安好醫生(01833)借新冠肺炎疫情，本周以來俱見大升。目前並創52周新高的阿里健康，最新市值已達2121億元，已達晉身藍籌的門檻。在下一輪恒指季檢中，有機會和母公司暨上市港股中市值最高的阿里巴巴(09988)，雙雙打入恒指，成為滙豐(00005)及恒生(00011)的翻版。

目前，阿里健康市值媲美不少恒指藍籌股，包括市值2122億元的銀娛 （00027） 、市值約2236億的長和 （00001) 。同時遠高於479億元的(02018)和467億元的太古A(00019)。

而截至昨日，據恒指公司資料，阿里健康流通市值約625億元，在整體港股的流通市值排名中，排第45位，高於吉利 （00175） 、中石油 （00857） 、中信 （00267） 、新世界 （00017） 、神華 （01088） 、恒地 （00012） 、恒安 （01044） 、交行 （03328） 、長建 （01038） 、恒隆 （00101） 、旺旺 （00151） 、九置 （01997） 、信置 （00083） 、聯通 （00762） 、瑞聲及太古等16隻藍籌。意味阿里健康已達染藍門檻。

加上同股不同權公司及第二上市公司應否被納入恒生指數的選股範圍，預期5月宣布結果。作為市值王及新經濟指標的阿里巴巴，被納入合資格股份的機會不低。若阿里健康亦成功染藍，或出現一系兩藍籌的局面 。