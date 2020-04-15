【滙豐不派息】陳茂波：香港監管機構會跟進　滙豐遷冊回港要靠投資者

滙豐控股 （00005） 跟隨英倫銀行建議暫停派息後，連日受多名財金官員批評。財政司司長陳茂波接受本報專訪時亦指，滙豐除淨後才取消派息，「投資者不高興完全可以理解」，但在遷冊議題上他相信投資者才是「最大力量」。

陳茂波表示，一般不會評論個別公司的派息政策，但在滙豐事件上，股價除淨後突然取消派息，「投資者有不滿、不高興完全可以理解」，香港監管機構方面，亦會因應事件向其跟進了解。

對於今次停派息事件，會否是滙豐再度檢討遷冊的契機？陳茂波稱，香港作為區內首屈一指的金融中心，「絕對歡迎企業以此為註冊地及上市」，相信對方亦清楚港府立場，但最終關鍵的力量則落在投資者手上，「投資者的選擇對公司管理層影響最大」。

【更多專訪內容：金管局多管齊下 確保企業資金周轉（訂戶專享）】

相關文章：【滙豐不派息】前財庫局長陳家強直斥：英倫銀行決定錯誤、難理解

相關文章：【滙豐不派息】維權觸礁？ 滙豐小股東聯盟收集股數跌至1.376%

相關文章：【滙豐不派息】梁振英：史美倫、利藴蓮可辭非執董抗議

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品