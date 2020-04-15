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黑客暗網賤賣Zoom帳號　涉逾50萬名用戶

科技 11:46 2020/04/15

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美國網絡安全公司Cyble的專家透露，本月初在暗網出現互相交換及兜售Zoom帳號的黑客，每個帳號的銷售價錢僅是0.002美元（約0.02港元）。

受新冠肺炎疫情影響，即時視像會議軟件Zoom近日成為大眾摯愛。但近日Zoom爭議四起，雖然創辦人袁征曾出面致歉，但依然無助解決Zoom的安全問題。日前再有美國網絡安全專家發現，有超過50萬個Zoom帳號被黑客入侵，帳號資料更在暗網（Dark Web）中以賤價出售。

>>>Zoom連串安全漏洞CEO袁征道歉　承諾修正安全私隱

>>>Zoom再爆安全漏洞！暗網驚現售賣帳戶密碼、會議ID等資料

據英國太陽報指，隸屬美國網絡安全公司Cyble的專家透露，本月初在暗網出現互相交換及兜售Zoom帳號的黑客，每個帳號的銷售價錢僅是0.002美元（約0.02港元），甚至在某些情況下可免費提供。Cyble表示，兜售的內容包括電子郵件地址、密碼、Meeting URL以及會議主持人密鑰等，現時共有超過50萬個Zoom帳號資料被黑客公然兜售，而且不少帳號都是來自摩根大通、花旗銀行等知名企業。

現時共有超過50萬個Zoom帳號資料被黑客公然兜售，內容包括電子郵件地址、密碼、Meeting URL以及會議主持人密鑰等。（網上圖片）

專家解釋，黑客均是透過密碼填充攻擊（Credential Stuffing）收集Zoom帳號，由於用家經常在不同網站重複使用相同密碼，只要得到其中一組帳號密碼，就可以輕易破解其他網站的帳號，並以自動化方式不斷登入其他網路服務。而目前Cyble已經獲取這些帳號，已對客戶發出警告，並鼓勵所有Zoom用戶，盡快更改帳戶名稱和密碼。

>>>【在家工作】Zoom以外的選擇　Home Office會議取代軟件大集合

責任編輯：曾曉汶

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