消委會：6款酒精樣本含甲醇　長期使用或慢性中毒

新冠肺炎疫情持續，用酒精消毒似乎變成必須品，消委會於今年3月11日至13日在6個不同地區，包荃灣、沙田以至銅鑼灣等地區的藥房購買24款消毒酒精樣本。

消委會發現，24款消毒酒精樣本中，有6款檢出微量甲醇，長期使用有機會構成慢性中毒等健康風險。分別為「小野田Onoda消毒酒精Rubbing Alcohol75%」、「護安身消毒火酒75%」、「浮來春75%酒精消毒液」、「Toppa消毒酒精Rubbing Alcohol75%」、「SONYAU75% External Spray Compoundalcohol disinfectant」以及「免洗手酒精消毒噴霧75%」。以上樣本濃度由0.007%至0.0336%

另外，16款樣本的實際乙醇及異丙醇含量低於聲稱，其中3款實際酒精含量不足70%；此外有不少產品嘅實際容量低於標示，最高相差超過2成。

甲醇（Methanol）是一種含有毒性的有機溶劑，進入人體後可導致中毒、中樞神經系統症狀、代謝性酸中毒，長期吸入甲醇有可能導致失明和腎衰竭。根據世界衞生組織（WHO）的毒性數據，甲醇的建議安全攝入量約為每天0.5毫克/公斤，即一個70公斤重的成年人一天不應該吸入或飲用超過35毫克的甲醇。

在24款消毒酒精樣本中，有22款標示酒精含量為75%、1款為7%，及另，款為95%。測試結果就發現標示75%酒精樣本中，有16款的乙醇及及異丙醇含量不足75%。有3款樣本，實際酒精含量更少於70%，當中分別為「Peace消毒火酒75%」、「金星消毒火酒Isopropyl Alcohol 75%」以及「SONYAU75% External Spray Compoundalcohol disinfectant」。