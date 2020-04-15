【新加坡疫情】確診急增破3000 外出強制戴口罩

新加坡疫情急轉直下，確診新冠肺炎的人數近日創單日新高，近一周的新增確診以過百宗計算。當中，外籍勞工的宿舍成為大型感染群組及爆發源頭。當局周二（14日）宣布，即日起所有人外出必須戴上口罩，初犯者面臨300坡元（約1650港元）罰款。

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新加坡周一（13日）新增386宗，創單日新高；周二新增334宗確診至3252宗。新增確診334宗全屬本土感染病例，其中189宗與現有感染群有關，有122宗與感染群組無關。在新增的4個感染群中，有2個是外勞宿舍。

國家發展部長黃循財傍晚宣布，除2歲以下的幼童和在戶外做激烈運動的人，即日起所有民眾外出都須戴口罩。他解釋，當局已分發可重複使用的口罩，故進一步要求民眾外出戴口罩。

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黃循財呼籲，繼續保持社交距離，並強調當局會嚴格執法。戶外運動（如跑步）可不戴口罩，但要保持安全社交距離。

初犯者會被罰款300坡元，再犯則會罰1000坡元（約5500港元）或交由法院審理；違例的外籍人士，有機會被吊銷工作證或永久居民身分。

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