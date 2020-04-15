消委會：去年超市大米價格升8.5%

消委會今日（15日）公布去年（2019年）超市價格調查。消委會今次調查三間大型連鎖超市，共為270項受歡迎產品的總平均售價，發現其與2018年相比，有輕微上升0.6%。雖與綜合消費物價指數2.9%為低，但把貨品分為50組，歸納為12大類，就會知道有大部份貨品價格上升，只有小部份下降。當中升幅最大為食米，其次為急凍食品，及後為豆類；下降價格則為啤酒。

12大類分為「雜糧、調味」及「糧油食品」的總平均售價錄得的升幅最高，分別為3.3%及3.2%；以50組分別計算，「食米」及「急凍食品」的總平均售價的升幅最高，分別達8.5%及6.7%，升幅都高於同期通脹率的2.9%。此外，部份組別之中，同一組別，各款貨品的最高及最低平均價格變動幅度非常大，可以相差超過2%。消委會建議消費者在購買前，須貨比三家，減低自己經濟負擔及壓力。

「雜糧、調味」為2019年總平均售價升幅最大的貨品，除了粉麵貨品下跌0.4%外，其餘4組貨品升幅由穀類早餐1.8%至急凍食品的6.7%，當中，急凍食品售價是繼2017年及2018年後，連續第三年上升。

在食米方面，其總平均售價2018年錄得10.7%升幅後，2019年再上升8.5%，為年內升幅最高。消委會亦比較今年前兩個月的食米，網上平台售價在今年2月有所上升，其中3件貨品平均售價較前一個月上升10.2%、9.9%及9.6%。