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美國航空業界同意1950億元援助方案 員工可保留工作至10月

金融經濟 10:36 2020/04/15

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美國航空業在新冠肺炎疫情下，需求減少95%。

新冠肺炎疫情下，各國實施旅遊限制，對航空業造成重挫。美國財政部表示，大型航空公司原則上同意一項250億美元（約1950億港元）的援救方案，確保航空從業員可保有工作直至10月，以應對疫情危機。

美國航空業在疫情下，需求減少95%，業界警告，需求放緩可能延續至明年、甚至更長時間，因此航空界有可能需要新一輪的政府救助才能生存下去。

財政部表示，美國最大的6家航空公司，分別是美國航空集團、美國聯合航空公司、達美航空、西南航空、捷藍航空（JetBlue Airways）及阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines），以及另外4家航空公司均接受有關援助，有關協議將盡快敲定，並迅速發放資金。

大型航空公司獲得的資金中，70%將以現金方式提供，用作支付員工薪酬且無須償還；獲得1億美元或以下援助的較小型航空公司則無須償還任何資金。

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