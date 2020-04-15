【停世衛撥款】特朗普：世衛反對封關 才死這麼多人

▲ 【美國暫停世衛撥款】美國疫情死亡人數增至2.6萬 特朗普：世衛反對封關才死這麼多人

美國暫停向世界衛生組織撥款。新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發，死亡人數增至2.6萬。美國總統特朗普矛頭直指世衛組織（WHO），暫停美國向世衛組織撥款。特朗普指控，世衛組織在疫情中傾向中國，並炮轟如果不是世衛組織反對向中國封關，就不會有這麼多人死於新冠肺炎。然而，特朗普早在1月底已經對中國封關，美國疫情死亡人數仍然遠超各國。

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特朗普周二（14日）在白宮玫瑰園召開記者會，宣佈美國會停止向世衛組織撥款，並會審查世衛組織「管理不善、隱暪病毒散播情況」中的角色。

特朗普指控，世衛組織並沒有及時和透明地掌握、審核、分享疫情資訊。他指摘世衛反對向中國實施旅行限制，導致更多人死於疫情。

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特朗普揚言，自己對中國封關，拯救了無數性命：

「世衛組織一大危險、代價慘重決定，就是災難性地反對各國對中國實限旅行限制。我並不信服並對中國封了關，拯救了說不盡的生命，否則千千萬萬人會死。」

（One of the most dangerous and costly decisions from the WHO was its disastrous decision to oppose travel restrictions from China and other nations. I was not convinced and suspended travel from China, saving untold numbers of lives. Thousands and thousands of people would have died.）

特朗普續稱：

「如果其他國家都有對中國封關，無數人就不會死。」

（Had other nations likewise suspended travel from China, countless more lives would have been saved.）

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不過事實上，儘管美國封關措施早於歐洲一個半月實施，美國疫情慘重程度仍然遠超最接近國家。

美國約翰霍普金斯大學統計顯示，截至香港時間周三（15日）早上，美國確診人數已突破60萬關，是西班牙的3倍以上，紐約一州確診人數亦已高於西班牙。

美國疫情死亡人數也達到2.6萬，拋離全球第二意大利之2.1萬。

美國在現時撥款周期之中，共資助世衛8.93億美元，全球最多。特朗普未有交代美國會何時停止向世衛撥款。美國國會民主黨人則質疑，特朗普並沒有暫停撥款世衛權限。

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