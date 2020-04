【停世衛撥款】特朗普：世衛反對封關 才死這麼多人

▲ 【美國暫停世衛撥款】美國疫情死亡人數增至2.6萬 特朗普:世衛反對封關才死這麼多人

美國暫停向世界衛生組織撥款。新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情大爆發,死亡人數增至2.6萬。美國總統特朗普矛頭直指世衛組織(WHO),暫停美國向世衛組織撥款。特朗普指控,世衛組織在疫情中傾向中國,並炮轟如果不是世衛組織反對向中國封關,就不會有這麼多人死於新冠肺炎。然而,特朗普早在1月底已經對中國封關,美國疫情死亡人數仍然遠超各國。

特朗普周二(14日)在白宮玫瑰園召開記者會,宣佈美國會停止向世衛組織撥款,並會審查世衛組織「管理不善、隱暪病毒散播情況」中的角色。

特朗普指控,世衛組織並沒有及時和透明地掌握、審核、分享疫情資訊。他指摘世衛反對向中國實施旅行限制,導致更多人死於疫情。

特朗普揚言,自己對中國封關,拯救了無數性命:

「世衛組織一大危險、代價慘重決定,就是災難性地反對各國對中國實限旅行限制。我並不信服並對中國封了關,拯救了說不盡的生命,否則千千萬萬人會死。」

(One of the most dangerous and costly decisions from the WHO was its disastrous decision to oppose travel restrictions from China and other nations. I was not convinced and suspended travel from China, saving untold numbers of lives. Thousands and thousands of people would have died.)

特朗普續稱:

「如果其他國家都有對中國封關,無數人就不會死。」

(Had other nations likewise suspended travel from China, countless more lives would have been saved.)

不過事實上,儘管美國封關措施早於歐洲一個半月實施,美國疫情慘重程度仍然遠超最接近國家。

美國約翰霍普金斯大學統計顯示,截至香港時間周三(15日)早上,美國確診人數已突破60萬關,是西班牙的3倍以上,紐約一州確診人數亦已高於西班牙。

美國疫情死亡人數也達到2.6萬,拋離全球第二意大利之2.1萬。

美國在現時撥款周期之中,共資助世衛8.93億美元,全球最多。特朗普未有交代美國會何時停止向世衛撥款。美國國會民主黨人則質疑,特朗普並沒有暫停撥款世衛權限。

