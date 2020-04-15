【新冠肺炎】蘋果人流資料趨勢網　監察公共交通工具乘客人數變化

▲ 蘋果昨日宣布推出人流資料趨勢網站，分析全球63個國家及地區駕駛、步行或公共交通工具乘客的人數變化。

新冠肺炎疫情大流行，全球確診人數已逾197萬。蘋果（Apple）昨（14日）發布人流報吿網站，透過Apple地圖所收集的資料，顯示63個國家及地區的人員流動趨勢，反映全球各地駕駛、步行或公共交通工具乘客的人數變化，為各地衛生部門提供參考資料。

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蘋果昨日宣布推出人流資料趨勢網站「apple.com/covid19/mobility」，分析全球63個國家及地區駕駛、步行或公共交通工具乘客的人數變化。這些資料數據均是透過計算Apple地圖所收到的路線導航要求，去進行比較。其中香港的數據就能看到，與1月13日相比，4月13日的駕駛及步行的人數都分別下降48%及55%。

▲ 與1月13日相比，香港4月13日的駕駛及步行的人數都分別下降48%及55%。

▲ 而法國的駕駛、步行及公共交通工具乘客的人數，則分別大幅下降78%、86%及88%。

蘋果表示，相關工具料可為地方政府和衛生部門提供實用的見解，也可顯示人們在其社群駕駛、步行或乘坐公共交通工具的人數變化，為公共政策的決策提供參考基礎。蘋果亦強調，已將私隱保障融合至地圖程式的核心，程式所收集到的搜尋關鍵字、導航路線和路面資訊等數據資料，會以隨機識別碼來聯繫，識別碼亦會不斷重設。

除了監察人流趨勢外，蘋果早前亦宣布與Google合作，推出藍牙技術應用方案，經由手機發出警示提醒是否與新冠肺炎確診者有接觸史的疫情追蹤系統平台，預計最快會在5月中旬發布應用程式介面，將支援iOS與Android平台。

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責任編輯：曾曉汶

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