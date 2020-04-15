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【獨角獸危機】Airbnb再度撲水 發10億美元優先債

金融經濟 10:15 2020/04/15

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Airbnb再度尋求融資，規模達10億美元。

新冠肺炎疫情下，全球旅遊業陷入停頓。民宿平台Airbnb上周獲得Silver Lake和Sixth Street Partners領投的10億美元股權與債務混合融資後，外媒引述消息指，Airbnb再度尋求新一輪10億美元的債務融資，年利率為9厘。 

新一輪融資債務的利率較上一輪11.5厘為低，但優先順位較高。換言之，若企業出現債務違約，新債的持有人可獲優先獲償付。另外，根據上一輪融資中股權交易部分，Airbnb的估值為180億美元，幾乎是該公司2017年估值的一半。

消息人士指，普信集團、貝萊德橡樹資本都參與了此次融資

Airbnb業務受到新冠肺炎疫情衝擊，大量用戶取消訂房，使其預留了2.5億美元用作賠償。由於業務受挫，有傳指該公司已推後了其上市計劃。

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【獨角獸危機】Airbnb內部估值下調16%至260億美元　或進行後期融資

【新股IPO】Airbnb中國業務傳大跌8成 上市計劃恐推遲至明年

 

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編輯︰侯景成

疫情 全球大流行 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 民宿 Airbnb

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