【獨角獸危機】Airbnb再度撲水 發10億美元優先債

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新冠肺炎疫情下，全球旅遊業陷入停頓。民宿平台Airbnb上周獲得Silver Lake和Sixth Street Partners領投的10億美元股權與債務混合融資後，外媒引述消息指，Airbnb再度尋求新一輪10億美元的債務融資，年利率為9厘。
新一輪融資債務的利率較上一輪11.5厘為低，但優先順位較高。換言之，若企業出現債務違約，新債的持有人可獲優先獲償付。另外，根據上一輪融資中股權交易部分，Airbnb的估值為180億美元，幾乎是該公司2017年估值的一半。
消息人士指，普信集團、貝萊德及橡樹資本都參與了此次融資。
Airbnb業務受到新冠肺炎疫情衝擊，大量用戶取消訂房，使其預留了2.5億美元用作賠償。由於業務受挫，有傳指該公司已推後了其上市計劃。
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編輯︰侯景成