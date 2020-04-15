【新股IPO】3新股首掛個別發展 智中國際高開1倍表現最好

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Tesla概念股贛鋒鋰業發盈警 料首季盈利跌逾9成半
3隻新股今日首日掛牌，馬來西亞光學產品零售商MOG （01942） 、大健康及生活相關產品供應商滿貫集團 （03390） ，以及本地外牆工程分包商智中國際 （06063） 上市，股價個別發展，其中以智中國際表現最好，股價承接暗盤升勢，高開1倍，開報0.5元。
至於其餘兩隻新股潛水，滿貫集團潛水14%，開報1.28元。MOG潛水19%，開報0.81元。
昨暗盤以智中國際升幅最大，股價升逾一倍，不計手續費，一手（8,000股）帳面賺2,160元。於耀才暗盤市場，MOG收報0.79元較招股價1元低21%；滿貫收報1.32元，較招股價1.49元跌11.4%。
【新股IPO】MOG、滿貫、智中暗盤 智中升逾一倍一手帳面賺2160元（第二版）
智中國際超額認購13.15倍，1手中籤率20%，滿貫集團超額認購5.79倍，1手中籤率25.08%，至於MOG超額認購39倍。
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責任編輯：梁浩碩