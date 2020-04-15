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【新股IPO】3新股首掛 智中國際半日飈近1.5倍1手賺2960元

金融經濟 12:08 2020/04/15

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MOG、滿貫集團，以及智中國際3隻新股今日首日掛牌。

3隻新股今日首日掛牌，馬來西亞光學產品零售商MOG （01942） 、大健康及生活相關產品供應商滿貫集團 （03390） ，以及本地外牆工程分包商智中國際 （06063） 上市，股價個別發展，其中以智中國際表現最好，智中國際股價承接暗盤升勢，半日升1.48倍，中午收報0.62元，1手8000股帳面賺2960元。

至於其餘兩隻新股潛水，滿貫集團潛水23.5%，報1.14元。MOG潛水45%，開報0.55元。

昨暗盤以智中國際升幅最大，股價升逾一倍，不計手續費，一手（8,000股）帳面賺2,160元。於耀才暗盤市場，MOG收報0.79元較招股價1元低21%；滿貫收報1.32元，較招股價1.49元跌11.4%。

【新股IPO】MOG、滿貫、智中暗盤 智中升逾一倍一手帳面賺2160元（第二版）

智中國際超額認購13.15倍，1手中籤率20%，滿貫集團超額認購5.79倍，1手中籤率25.08%，至於MOG超額認購39倍。

【新股IPO】康方生物首日孖展287億　超購110倍

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 MOG HOLDINGS（01942） 智中國際（06063） 滿貫集團（03390） IPO

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