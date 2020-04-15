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【新股IPO】3新股首掛 智中國際勁升逾1.7倍1手賺3520元

金融經濟 16:35 2020/04/15

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MOG、滿貫集團，以及智中國際3隻新股今日首日掛牌。

3隻新股今日首日掛牌，馬來西亞光學產品零售商MOG （01942） 、大健康及生活相關產品供應商滿貫集團 （03390） ，以及本地外牆工程分包商智中國際 （06063） 上市，股價個別發展，其中以智中國際表現最好，智中國際股價承接暗盤升勢，全日勁升1.76倍，收報0.69元，1手8000股帳面賺3520元。

至於其餘兩隻新股潛水，滿貫集團潛水35.6%，報0.96元。MOG潛水50%，收報0.5元。

昨暗盤以智中國際升幅最大，股價升逾一倍，不計手續費，一手（8,000股）帳面賺2,160元。於耀才暗盤市場，MOG收報0.79元較招股價1元低21%；滿貫收報1.32元，較招股價1.49元跌11.4%。

【新股IPO】MOG、滿貫、智中暗盤 智中升逾一倍一手帳面賺2160元（第二版）

智中國際超額認購13.15倍，1手中籤率20%，滿貫集團超額認購5.79倍，1手中籤率25.08%，至於MOG超額認購39倍。

【新股IPO】康方生物首日孖展287億　超購110倍

【新股IPO】新股女王專訪：疫情後料新股市場V型彈 A.I股成焦點

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 MOG HOLDINGS（01942） 智中國際（06063） 滿貫集團（03390） IPO
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