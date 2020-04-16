道指跌幅收窄至400點油價倒升 恒指夜期僅跌87點（不斷更新）

▲ 道指期貨跌63點 恒指黑期升約40點（不斷更新）

紐約期油再度跌穿每桶20美元關口，而且美國3月零售銷售數據急挫並創史上最大跌幅，令環球股市均受壓力，美股道指開市跌約550點，連帶恒指倒跌290點後，夜期走勢亦未見改善，並失守24000點心理關口，明日需看位於24200點的黃金比率反彈0.382倍技術關口能否在短期內收復，若失敗的話，恐預示恒指本輪反彈正式告終。

【02：24】夜期跌幅收窄，僅跌87點，低水180點，報23965點。道指跌400點，油價倒升0.8%。

【22：15】道指跌655點，報23294點。恒指夜期跌201點，低水294點，滙豐 （00005） 在美國的預託證券（ADR）折算報39.55港元，較港收市價低1.05元。

【21：30】道指開市跌約550點，恒指夜期報23868點，跌184點，低水277點。

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【21：04】道指開市前，期貨跌勢仍急，道指期貨跌596點或2.5%，相當於道指昨晚的升幅。歐洲股市跌約3%。

沙特傳出加大減產的消息，油價仍跌，紐約期油跌1.8%，報19.75美元。

恒指夜期跌198點，報23854點，低水291點。黑期跌190點，23844點。

【19：15】恒指夜期失守24000點心理關口，報23993點，跌59點，低水152點

【17：17】恒指夜期開報24021點，初段跌幅擴大，跌穿24000點水平，報23976點，跌76點，低水169點。

【16：55】恒指黑期承接跌勢，續跌約170點，報23865點。道指期貨跌389點，報23491點。

港股先升後回，市場憧憬美國疫情逐步回落，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，預期總統特朗普將在未來幾天內，宣布有關重啟美國經濟的聲明，美股上升，道指升558點。恒生指數高開64點，開報24499點，大市早段曾升逾100點，試24600點水平，港股其後回軟倒跌，尾市一度跌逾300點。新經濟股向好，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 分別曾重上200元，400元及100元大關，惟尾市隨大市回軟。

【16：30】即月期指收報24052點，跌356點或1.5%，低水93點。

【16：15】三桶油為表現最差藍籌，分別跌4%至5.2%。申洲 （02313） 逆市升2.8%，藍籌中表現最好。

【16：13】紐約期油再次跌穿20美元，最新報19.71美元，跌0.4美元或2%。

【16：10】恒生指數全日高開低走，倒跌290點，收報24145點。國指收報9724點，跌123點。主板成交1121億元。騰訊 （00700） 高見400.6元回軟，最終收報395元無升跌；滙豐 （00005） 跌2%，收報40.6元，失守41元水平。

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【16：00】恒生指數U盤前跌336點，報24098點。

【15：54】阿里巴巴 （09988） 尾市倒跌，最新報196.9元，跌近0.1%。

【15：42】大市尾市跌幅再擴大，恒指跌近300點，騰訊 （00700） 升幅全消，最新報395元，無升跌。

【15：36】紐約期油反彈無力後倒跌，報20.06美元，跌近0.3%，中石油 （00857） 跌3.1%；中海油 （00883） 跌4.6%；中石化 （00386） 跌3.5%。

另外，F三星原油期 （03175） 跌8.6%。

【15：20】港股跌幅擴大至逾200點，最新跌217點，跌至近24100點水平。

【15：15】比亞迪 （01211） 股價逆市造好，升2.8%。股神巴菲特在社交媒體上載一幅自己佩戴比亞迪生產的口罩照片。

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【15：00】內地股市午後向下，上證跌0.6%，收報2811點；深證跌0.6%，收報10417點。

【14：58】滙豐 （00005） 跌1%，跌至41元水平。

【14：21】中資電訊股下挫，聯通 （00762） 跌3.6%；中電信 （00728） 跌2.3%；中移動 （00941） 跌1.5%。

【14：12】友邦 （01299） 跌幅擴大至近2%，低見70.4元；中移動 （00941） 跌1.3%；滙豐 （00005） 跌0.8%；港交所 （00388） 跌0.7%。

【14：05】港股跌約140點，跌至約24300點水平。

【13：45】藍籌股當中，暫時以申洲 （02313） 表現最好，股價逆市升4.5%；中海油 （00883） 跌3.2%，暫為表現最差藍籌。

【13：25】大市跌幅擴大至約80點，報24357點。騰訊 （00700） 升幅收窄至0.6%，報397.4元。

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【13：00】港股午後初段偏軟，跌約10點，恒指報24424點。

【12：23】恒指黑期於港股中午休市時轉升，最新升約20點，報24410點。道指期貨跌135點，報23745點。

【12：00】恒生指數半日跌22點，中午收報24412點。國指中午收報9839點，跌9點。主板成交589億元。

騰訊 （00700） 升近1%，報398.8元；阿里巴巴 （09988） 升1.8%，報200.6元；美團 （03690） 升1.7%，報99.45元。

【11：45】港股中午收市前續偏軟，恒生指數跌約14點，報24420點。

【11：30】內地股市個別發展，上證跌0.2%，中午收報2823點；深證半日升0.3%，中午收報10510點。

【11：24】全球累計確診新冠肺炎人數突破200萬，最新達2000366人。

【11：20】港股跌幅收窄，一度轉升，最新跌10點，報24424點。

【10：46】手機設備股逆市造好，手機孖寶舜宇 （02382） 升3%；瑞聲 （02018） 升1.1%。

【10：41】港股轉跌百點，最新報24328點，跌102點。

【10：39】大市跌幅擴大至60點，於24373點。

【10：33】部分重磅藍籌下跌，中移動 （00941） 、港交所 （00388） 、友邦 （01299） 分別跌0.2%至0.8%。至於滙豐 （00005） 升0.2%；騰訊 （00700） 升0.3%。

【10：31】港股升幅收窄，大市升逾百點後轉跌，恒指最新倒跌8點，報24428點。

【10：25】新冠肺炎疫情見穩定，國泰 （00293） 升0.7%。南航 （01055） 升0.6%；東航 （00670） 升0.4%；國航 （00753） 升1.8%。

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【10：23】美團 （03690） 重上100元水平，高見100.5元，最新報100.3元，升2.6%。

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【10：21】港股升勢回順，恒生升幅收窄至約50點，於24500水平以下。

【10：13】傳股東配股，龍湖 （00960） 股價跌4.8%，低見37.15元。

【10：06】網上醫療股續升，阿里健康 （00241） 升5.1%；平安好醫生 （01833） 升1.8%。

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【10：00】小米 （01810） 股價造好，升近半成高見10.8元。小米周二（14日）斥近2.5億元回購2455萬股。

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【09：52】ATM 3股造好，阿里巴巴 （09988） 升1.8%，重上200元水平，高見201元，騰訊 （00700） 高見400.6元，最新報399.8元，升1.2%；美團 （03690） 升1.7%，試上100元水平。

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【09：51】人行開展1年期MLF操作1000億元人民幣，操作利率2.95%。

【09：50】港股升幅擴大至約130點，試24600點水平。

【09：40】金價造好，惟相關股個別發展，招金 （01818） 升1.3%；中國黃金 （02099） 跌0.7%；SPDR金ETF （02840） 跌0.2%。

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【09：37】紐約期油隔晚挫一成，中石油 （00857） 跌0.7%；中海油 （00883） 跌1.6%；中石化 （00386） 跌1%。

【09：34】比亞迪 （01211） 升2.9%。比亞迪宣布，旗下比亞迪微電子的重組已完成，正式更名為比亞迪半導體，擬以增資擴股等方式引入戰略投資者。

比亞迪半導體將引戰投 未來將獨立上市

【09：33】維達國際 （03331） 升3%。維達預期今年首3個月經營溢利按年增加55%，達5.27億元，公司權益持有人應佔溢利約3.77億元，按年增長65%。

【盈喜盈警】維達國際發盈喜 料首季多賺65%

【09：30】Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 發盈警，股價偏軟跌0.1%。贛鋒鋰業預期截至3月31日止首季盈利介乎700萬元至1000萬元人民幣，按年下降介乎96%至97%。

Tesla概念股贛鋒鋰業發盈警 料首季盈利跌逾9成半

【09：28】滙豐 （00005） 逆市跌0.4%。友邦 （01299） 跌0.4%。港交所 （00388） 升0.2%。中移動 （00941） 升0.6%。

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【09：27】3隻新股今日首日掛牌，馬來西亞光學產品零售商MOG （01942） 、大健康及生活相關產品供應商滿貫集團 （03390） ，以及本地外牆工程分包商智中國際 （06063） 上市，股價個別發展，其中以智中國際表現最好，股價承接暗盤升勢，高開1倍，開報0.5元，另外兩隻則齊齊潛水。

【新股IPO】3新股首掛個別發展 智中國際高開1倍表現最好

【09：20】恒生指數高開64點，開報24499點，騰訊 （00700） 重上400元水平，開報400.6元，升1.4%。

【09：14】即月期指開報24408點，無升跌，低水27點。

【08：28】恒指黑期升約40點，報24429點。道指期貨跌63點，報23817點。

【08：00】滙豐 （00005） ADR折合報41.63元，升0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報398.82，升1%。

【07：45】美國總統特朗普於白宮發布會上，宣布暫停向世界衛生組織（WHO）撥款資助，指責世衛沒有及時分享新冠肺炎疫情信息、未有及時提供防疫建議，未有及時宣布全球大流行等。

【全球大流行】特朗普宣布暫停向世衛撥款資助

【疫情焦點】全球累計近200萬確診 美國累計逾61萬

【07：00】道指早段曾飆649點，收報23949點，升558點或2.4%；標指收報2846點，升84點或3%；納指收報8515點，升323點或3.9%。

港股ADR收報24479點，升43點或0.2%；恒指夜期收報24508點，升100點或0.4%。

道指升558點港股ADR升43點 紐約期油挫一成

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責任編輯：梁浩碩