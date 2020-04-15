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道指期貨跌63點 恒指黑期升約40點（不斷更新）

金融經濟 08:36 2020/04/15

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道指期貨跌63點 恒指黑期升約40點（不斷更新）

市場憧憬美國疫情逐步回落，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，預期總統特朗普將在未來幾天內，宣布有關重啟美國經濟的聲明，美股上升，道指升558點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約43點，開報24479點。其中，騰訊 （00700） ADR再升1%，上試重上400元水平。

阿里健康早過阿里巴巴入恒指？

【黃金牛市】金價破頂　長升長有還是短癮炒作？

MoneyHero：首季貸款申請增近7成　若疫情持續料破產人數急升

【08：28】恒指黑期升約40點，報24429點。道指期貨跌63點，報23817點。

【08：00】滙豐 （00005） ADR折合報41.63元，升0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報398.82，升1%。

【07：45】美國總統特朗普於白宮發布會上，宣布暫停向世界衛生組織（WHO）撥款資助，指責世衛沒有及時分享新冠肺炎疫情信息、未有及時提供防疫建議，未有及時宣布全球大流行等。

【全球大流行】特朗普宣布暫停向世衛撥款資助

【疫情焦點】全球累計近200萬確診 美國累計逾61萬

【07：00】道指早段曾飆649點，收報23949點，升558點或2.4%；標指收報2846點，升84點或3%；納指收報8515點，升323點或3.9%。

港股ADR收報24479點，升43點或0.2%；恒指夜期收報24508點，升100點或0.4%。

道指升558點港股ADR升43點 紐約期油挫一成

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責任編輯：梁浩碩

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