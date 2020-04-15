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新冠肺炎全球累計確診突破200萬 恒生指數半日跌22點（不斷更新）

金融經濟 12:25 2020/04/15

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道指期貨跌63點 恒指黑期升約40點（不斷更新）

港股先升後回，市場憧憬美國疫情逐步回落，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，預期總統特朗普將在未來幾天內，宣布有關重啟美國經濟的聲明，美股上升，道指升558點。恒生指數高開64點，開報24499點，大市早段曾升逾100點，試24600點水平，港股其後回軟倒跌。新經濟股造好，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 分別曾重上200元，400元及100元大關。

麥樸思：環球股市仍未觸底　宜保留部分現金

【滙豐不派息】陳茂波：香港監管機構會跟進　滙豐遷冊回港要靠投資者

MoneyHero：首季貸款申請增近7成　若疫情持續料破產人數急升

【12：23】恒指黑期於港股中午休市時轉升，最新升約20點，報24410點。道指期貨跌135點，報23745點。

【12：00】恒生指數半日跌22點，中午收報24412點。國指中午收報9839點，跌9點。主板成交589億元。

騰訊 （00700） 升近1%，報398.8元；阿里巴巴 （09988） 升1.8%，報200.6元；美團 （03690） 升1.7%，報99.45元。

【11：45】港股中午收市前續偏軟，恒生指數跌約14點，報24420點。

【11：30】內地股市個別發展，上證跌0.2%，中午收報2823點；深證半日升0.3%，中午收報10510點。

【11：24】全球累計確診新冠肺炎人數突破200萬，最新達2000366人。

【11：20】港股跌幅收窄，一度轉升，最新跌10點，報24424點。

【10：46】手機設備股逆市造好，手機孖寶舜宇 （02382） 升3%；瑞聲 （02018） 升1.1%。

【10：41】港股轉跌百點，最新報24328點，跌102點。

【10：39】大市跌幅擴大至60點，於24373點。

【10：33】部分重磅藍籌下跌，中移動 （00941） 、港交所 （00388） 、友邦 （01299） 分別跌0.2%至0.8%。至於滙豐 （00005） 升0.2%；騰訊 （00700） 升0.3%。

【10：31】港股升幅收窄，大市升逾百點後轉跌，恒指最新倒跌8點，報24428點。

【10：25】新冠肺炎疫情見穩定，國泰 （00293） 升0.7%。南航 （01055） 升0.6%；東航 （00670） 升0.4%；國航 （00753） 升1.8%。

【10：23】美團 （03690） 重上100元水平，高見100.5元，最新報100.3元，升2.6%。

【美團罵戰】廣東餐飲協會再籲美團取消獨佔限制　期待「有實質意義回覆」

【10：21】港股升勢回順，恒生升幅收窄至約50點，於24500水平以下。

【10：13】傳股東配股，龍湖 （00960） 股價跌4.8%，低見37.15元。

【10：06】網上醫療股續升，阿里健康 （00241） 升5.1%；平安好醫生 （01833） 升1.8%。

【阿里健康股價】阿里健康什麼葫蘆賣什麼藥　市值可比銀娛長和？

阿里健康早過阿里巴巴入恒指？

【10：00】小米 （01810） 股價造好，升近半成高見10.8元。小米周二（14日）斥近2.5億元回購2455萬股。

【小米股價】小米回斥2.5億回購 股價漲5%

【09：52】ATM 3股造好，阿里巴巴 （09988） 升1.8%，重上200元水平，高見201元，騰訊 （00700） 高見400.6元，最新報399.8元，升1.2%；美團 （03690） 升1.7%，試上100元水平。

【阿里巴巴股價】阿里突破200關　騰訊一度重上400元

【09：51】人行開展1年期MLF操作1000億元人民幣，操作利率2.95%。

【09：50】港股升幅擴大至約130點，試24600點水平。

【09：40】金價造好，惟相關股個別發展，招金 （01818） 升1.3%；中國黃金 （02099） 跌0.7%；SPDR金ETF （02840） 跌0.2%。

【黃金牛市】金價破頂　長升長有還是短癮炒作？

【09：37】紐約期油隔晚挫一成，中石油 （00857） 跌0.7%；中海油 （00883） 跌1.6%；中石化 （00386） 跌1%。

【09：34】比亞迪 （01211） 升2.9%。比亞迪宣布，旗下比亞迪微電子的重組已完成，正式更名為比亞迪半導體，擬以增資擴股等方式引入戰略投資者。

比亞迪半導體將引戰投　未來將獨立上市

【09：33】維達國際 （03331） 升3%。維達預期今年首3個月經營溢利按年增加55%，達5.27億元，公司權益持有人應佔溢利約3.77億元，按年增長65%。

【盈喜盈警】維達國際發盈喜 料首季多賺65%

【09：30】Tesla概念股贛鋒鋰業  （01772）  發盈警，股價偏軟跌0.1%。贛鋒鋰業預期截至3月31日止首季盈利介乎700萬元至1000萬元人民幣，按年下降介乎96%至97%。

Tesla概念股贛鋒鋰業發盈警　料首季盈利跌逾9成半

【09：28】滙豐 （00005） 逆市跌0.4%。友邦 （01299） 跌0.4%。港交所 （00388） 升0.2%。中移動 （00941） 升0.6%。

【滙豐不派息】前財庫局長陳家強直斥：英倫銀行決定錯誤、難理解

【09：27】3隻新股今日首日掛牌，馬來西亞光學產品零售商MOG （01942） 、大健康及生活相關產品供應商滿貫集團 （03390） ，以及本地外牆工程分包商智中國際 （06063） 上市，股價個別發展，其中以智中國際表現最好，股價承接暗盤升勢，高開1倍，開報0.5元，另外兩隻則齊齊潛水。

【新股IPO】3新股首掛個別發展 智中國際高開1倍表現最好

【09：20】恒生指數高開64點，開報24499點，騰訊 （00700） 重上400元水平，開報400.6元，升1.4%。

【09：14】即月期指開報24408點，無升跌，低水27點。

【08：28】恒指黑期升約40點，報24429點。道指期貨跌63點，報23817點。

【08：00】滙豐 （00005） ADR折合報41.63元，升0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報398.82，升1%。

【07：45】美國總統特朗普於白宮發布會上，宣布暫停向世界衛生組織（WHO）撥款資助，指責世衛沒有及時分享新冠肺炎疫情信息、未有及時提供防疫建議，未有及時宣布全球大流行等。

【全球大流行】特朗普宣布暫停向世衛撥款資助

【疫情焦點】全球累計近200萬確診 美國累計逾61萬

【07：00】道指早段曾飆649點，收報23949點，升558點或2.4%；標指收報2846點，升84點或3%；納指收報8515點，升323點或3.9%。

港股ADR收報24479點，升43點或0.2%；恒指夜期收報24508點，升100點或0.4%。

道指升558點港股ADR升43點 紐約期油挫一成

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責任編輯：梁浩碩

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