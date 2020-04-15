▲ 道指升558點港股ADR升43點 紐約期油挫一成

道指升558點

美股上升，市場憧憬美國疫情逐步回落，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，預期總統特朗普將在未來幾天內，宣布有關重啟美國經濟的聲明，道指早段曾飆649點，收報23949點，升558點或2.4%；標指收報2846點，升84點或3%；納指收報8515點，升323點或3.9%。

港股ADR升43點

港股ADR收報24479點，升43點或0.2%；恒指夜期收報24508點，升100點或0.4%。

紐約期油挫一成

市場認為減產短期內未能解決原油供求問題，油價下跌，紐約期油收報20.11美元，跌2.3美元或10.1%；布蘭特期油收報29.6美元，跌2.14美元或6.7%。

美滙情數跌穿99水平

美滙情數跌穿99水平，中國進出口跌幅較預期小，市場避險情緒降溫，美元下跌，美滙指數報98.86，跌0.5%。歐元兌美元報1.0985；美元兌日圓報107.16。

美國10年期債息報0.75厘。

紐約期金升0.4%

資金流入金市，紐約期金收報1768.9美元，升7.5美元或0.4%。現貨金於1749美元水平。

責任編輯：梁浩碩