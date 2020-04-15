【美股收市】憧憬美重啟經濟 道指飆558點 亞馬遜破頂

市場憧憬美國疫情逐步回落，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，預期總統特朗普將在未來幾天內宣布有關重啟美國經濟的重要聲明 ; 消息利好美股氣氛，加上美國企業新一季業績公布期展開，3大巨企業績均令市場感到安心，美股向好，道指一度收復24000點大關 ; 亞馬遜股價漲逾5%，創歷史新高。

道指早段曾飆649點，收報23949點，升558點或2.4%；標指收報2846點，升84點或3%；納指收報8515點，升323點或3.9%。蘋果股價飆超過5%，受惠公司在中國的門市陸續重啟，3月內地iPhone銷量按月大增4.16倍。

美國企業新一季業績公布期展開，摩根大通（美：JPM）、富國銀行（美：WFC）及強生（美：JNJ）3大巨企打頭陣，市場關注疫情對盈利的不利影響。摩通首季盈利低於市場預期，股價回落2.8% ; 富國股價挫4%。

雖然疫情的衝擊料於今季見真章，但摩通的展望未見太悲觀 ; 特朗普更聲稱，希望美國提前重新開放，華府將在幾天之內，為開始研究放寬居家令的州長發布指引。

美國疫情趨於緩和，多州已着手制定重新開放計劃，不過，聯儲局官員表示，重啟經濟活動需要審慎，須做好風險管理及預備。

國際貨幣基金組織(IMF)預計，今年全球經濟將萎縮3%，為上世紀30年代大蕭條以來最糟經濟衰退，有100個國家已經向IMF尋求緊急救援，其中一半是低收入國家。

七大工業國(G7)財長及央行官員表示，將繼續致力使用所有政策工具，努力解決疫情危機造成的全球經濟衝擊。

投資者憂慮疫情持續打擊需求，紐約期油急挫10.3%，收報20.11美元，創自3月30日以來收市新低；布蘭特期油挫6.5%，收報29.6美元。

全球經濟仍憂衰退，加上美元回軟，紐約期金連升4日，再創逾7年新高，收報1788.8美元，升0.4%。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +558點 23949點 美國標指 +84點 2846點 美國納指 +323點 8515點 歐洲Stoxx 600指數 +0.6% 333.91點 美匯指數 -0.5% 98.88 歐元 +0.7% 1.0982美元 日圓 +0.5% 107.22兌1美元 美國2年債息 -2點子 0.221厘 美國10年債息 ---- 0.75厘 紐約期油 -7.3% 20.77美元 倫敦布蘭特期油 -5.3% 30.05美元 現貨金 +0.7% 1725.86美元 ＊截至本港4時15

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http：//bit.ly/2ZN5x1l