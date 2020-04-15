【美股午市】特朗普擬數日內發表重啟經濟聲明  道指漲逾500點

市場憧憬美國疫情逐步回落，白宮首席經濟顧問庫德洛表示，相信美國已經準備好復工，預期總統特朗普將在未來幾天內宣布關於重新開放經濟的重要聲明。消息利好美股氣氛，道指一度收復24000點大關，午市續漲逾500點。

美國企業新一季業績公布期展開，摩根大通（美：JPM）、富國銀行（美：WFC）及強生（美：JNJ）3大巨企打頭陣，摩通及富國上季淨利息收入均勝預期。

截至本港時間2時05分，道指報23920點，升529點；標普500指數報2840點，升78點；納指報8507點，升314點。

雖然疫情的衝擊料於今季見真章，但摩通的展望未見太悲觀 ; 特朗普更聲稱，希望美國提前重新開放，華府將在幾天之內，為開始研究放寬居家令的州長發布指引。

不過，聯儲局兩名官員分別表示，重啟經濟活動需要審慎，須做好風險管理及預備。

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)估計，疫情引發的封鎖措施，導致美國每日經濟損失約250億美元，難以無限期承受，如要重啟經濟，須安排一個相對較安全的社區及工作環境，降低民眾的感染風險，最理想的做法是安排3.3億美國人全都接受一次檢測。

另外，芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)認為，如果美國經濟過早重啟，令到疫情再度惡化，經濟下行風險將變得更嚴峻。