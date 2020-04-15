【疫情焦點】全球確診逾198萬  美國破60萬 專家:5月初難重啟經濟

新冠肺炎疫情全球蔓延，截至今晨1時45分，據各相關機構數據顯示，全球累計確診逾198萬宗，新增56,856宗，累計逾12.5萬人不治；美國繼續是全球最多確診國家，累積個案破60萬宗，新增16,036宗，累計逾2.5萬人死亡。

全球科學家正全力研發新冠病毒疫苖，世界衞生組織(WHO)公布的文件顯示，目前開發中的疫苖品種已經增加至70個，當於只有3個進入臨床試驗階段。其中據報中國一個疫苖項目處於領先地位，已進入第二階段臨床實驗。

美國國家過敏症和傳染病研究所主任福西(Anthony Fauci)稱，5月1日重啟美國經濟的目標過於樂觀 ; 要重啟經濟，政府所做的防疫工作必須符合若干條件，但暫時仍未符合。

紐約州長科莫(Andrew Cuomo)表示，當地死亡數字近幾日呈現高位持平，每日有接近800宗，顯示家居隔離措施收效，但大量死亡數字令人感到痛苦。

紐約州累積死亡人數增至10834人；確診新增6553人，累積增至超過20.22萬人，仍為全美最多。

意大利周二公布，新增602人死亡，數字連續第二天上升；新增確診2972人，是3月13日以來最少。