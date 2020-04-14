IMF料全球經濟今年萎縮3% 大蕭條以來最慘

國際貨幣基金組織（IMF）預期，今年環球經濟將會萎縮3%，為上世紀30年代大蕭條以來最慘，明年亦只會恢復局部增長（partial recovery），一切更要看新冠肺炎疫情的進展。

IMF首席經濟師戈皮納特（Gita Gopinath）形容，現今情況是「大封鎖」（Great Lockdown），是一次無法比較的危機（this is a crisis like no other），主因經濟活動崩潰的速度及範圍，於他有生之年前所未見。

IMF在最新一份《世界經濟展望》報告中，料今年環球經濟很可能經歷大蕭條（Great Depression）以來最差的衰退，較10多年前的環球金融危機時更差。IMF年初仍預期，環球今年國內生產總值（GDP）增長可達3.3%。

正因今年的增長預測被大幅調低，在低基數效應下，該組織大幅調升2021年的增長預測，由原先3.4%，調升至5.8%。

報告指出，美國今年經濟將萎縮5.9%，重災區歐元區更會萎縮7.5%，尤其是意大利及西班牙兩地，萎縮料達9.1%及8%；中國方面，IMF料仍有1.2%增長。

美國經濟衰退已經來臨？（訂戶專享）

IMF的189個成員中，至今已有逾90個要求財政支援。惟IMF似乎向成員派發定心丸，指組織有高達1萬億美元的借貸額度。

新冠肺炎全球大流行下，世界貿易組織（WTO）上周預期，環球貿易今年將減少13%至32%，並指病毒對經濟的影響，需要長時間才可復元。

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