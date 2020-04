IMF料全球經濟今年萎縮3% 大蕭條以來最慘

國際貨幣基金組織(IMF)預期,今年環球經濟將會萎縮3%,為上世紀30年代大蕭條以來最慘,明年亦只會恢復局部增長(partial recovery),一切更要看新冠肺炎疫情的進展。

IMF首席經濟師戈皮納特(Gita Gopinath)形容,現今情況是「大封鎖」(Great Lockdown),是一次無法比較的危機(this is a crisis like no other),主因經濟活動崩潰的速度及範圍,於他有生之年前所未見。

IMF在最新一份《世界經濟展望》報告中,料今年環球經濟很可能經歷大蕭條(Great Depression)以來最差的衰退,較10多年前的環球金融危機時更差。IMF年初仍預期,環球今年國內生產總值(GDP)增長可達3.3%。

正因今年的增長預測被大幅調低,在低基數效應下,該組織大幅調升2021年的增長預測,由原先3.4%,調升至5.8%。

報告指出,美國今年經濟將萎縮5.9%,重災區歐元區更會萎縮7.5%,尤其是意大利及西班牙兩地,萎縮料達9.1%及8%;中國方面,IMF料仍有1.2%增長。

IMF的189個成員中,至今已有逾90個要求財政支援。惟IMF似乎向成員派發定心丸,指組織有高達1萬億美元的借貸額度。

新冠肺炎全球大流行下,世界貿易組織(WTO)上周預期,環球貿易今年將減少13%至32%,並指病毒對經濟的影響,需要長時間才可復元。

