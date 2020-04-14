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【黃金牛市】金價破頂　長升長有還是短癮炒作？

金融經濟 23:09 2020/04/14

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黃金長綫走勢，除了看避險情緒，亦應看實際利率和現金價值

黃金繼續爆升，最新報每盎司1745美元，續創2012年後最高位，連同港美掛牌的金礦股，亦齊齊衝高。究竟今次黃金爆升是「長升長有」，還是只屬市場避險的短癮炒作？投資者不妨參考實際利率、現金價值，以及經濟前景三個指標以作判斷。

黃金屬傳統避險工具，每當出現風險震盪出現，皆會有短暫炒作，而有關升勢通常急勁，與本輪黃金爆升情況相似。事實上，股債市場近來雖見反彈，惟外界普遍對經濟前景仍然看淡，預期環球衰退必然出現，只差在倒退幅度，故即時入市博反彈，部署上傾向仍保守，並繼續持有黃金以對沖金融市場風險，支撐黃金表現。

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實際利率趨負　機會成本減低

但更重要的是，黃金長綫走勢，除了看避險情緒，亦應看實際利率和現金價值。針對實際利率，聯儲局已減息至零，同時間反映通脹情況的美國核心PCE物價指數，上月不論按年計，還是按月計，均錄得正增長，意味實際利率（real interest rate）已達負數，「聰明錢」在這段時間將尋找其他資產投資，而在負利率環境下，持有黃金之機會成本（opportunity cost）減低，有利金價跑出。

有趣的是，近月不少知名投資專家均明言看好黃金，例如「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）、全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio），而惠理集團 （00806）  聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海早前接受本報專訪時更指，他「極度看好黃金（maximum bullish on gold）」，更斥資200萬美元（約1560萬港元）買入黃金ETF。

由現金價值來看，隨著聯儲局大手放水，目前其資產負債表已突破6萬億美元，流動性不斷充斥下，現金長綫必然貶值，而黃金眾所周知具「保值」功能，長遠來看應有一定捧場客。

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