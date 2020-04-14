  • 21°C
香港時間 : 2020414日 (二) 23:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【黃金牛市】金價今轉係長升長有定短癮炒作？

金融經濟 23:09 2020/04/14

分享：

黃金長綫走勢，除了看避險情緒，亦應看實際利率和現金價值

黃金繼續爆升，最新報每盎司1745美元，續創2012年後最高位，連同港美掛牌的金礦股，亦齊齊衝高。究竟今次黃金爆升是「長升長有」，還是只屬市場避險的短癮炒作？投資者不妨參考實際利率、現金價值，以及經濟前景三個指標以作判斷。

黃金屬傳統避險工具，每當出現風險震盪出現，皆會有短暫炒作，而有關升勢通常急勁，與本輪黃金爆升情況相似。事實上，股債市場近來雖見反彈，惟外界普遍對經濟前景仍然看淡，預期環球衰退必然出現，只差在倒退幅度，故即時入市博反彈，部署上傾向仍保守，並繼續持有黃金以對沖金融市場風險，支撐黃金表現。

相關文章：世界黃金協會：首季黃金ETF淨流入破紀錄 料未來數月流入持續大增
相關文章：【黃金牛市】金價再破頂！　揸幾多黃金最好？

實際利率趨負　機會成本減低

但更重要的是，黃金長綫走勢，除了看避險情緒，亦應看實際利率和現金價值。針對實際利率，聯儲局已減息至零，同時間反映通脹情況的美國核心PCE物價指數，上月不論按年計，還是按月計，均錄得正增長，意味實際利率（real interest rate）已達負數，「聰明錢」在這段時間將尋找其他資產投資，而在負利率環境下，持有黃金之機會成本（opportunity cost）減低，有利金價跑出。

有趣的是，近月不少知名投資專家均明言看好黃金，例如「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）、全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio），而惠理集團 （00806）  聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海早前接受本報專訪時更指，他「極度看好黃金（maximum bullish on gold）」，更斥資200萬美元（約1560萬港元）買入黃金ETF。

由現金價值來看，隨著聯儲局大手放水，目前其資產負債表已突破6萬億美元，流動性不斷充斥下，現金長綫必然貶值，而黃金眾所周知具「保值」功能，長遠來看應有一定捧場客。

相關文章：【黃金牛市】金手指謝清海五大原因力撐　自掏腰包買黃金
相關文章：【黃金投資】黃金需求增長　SPDR金ETF每手買賣單位減半
相關文章：【黃金油價ETF】只得港股帳戶同樣可投資環球資產　美股A股金油債ETF逐隻睇

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下　立即訂閱送高達$480訂閱禮品

黃金 金價 美國聯儲局 達里奧 謝清海 ETF 基金 減息 通脹 港元

上一篇文章

油價跌6%道指縮升幅　恒指夜期黑期約升60點（不斷更新）

下一篇文章

鑫苑物業擬明起開始回購　涉最多2500萬股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【阿里巴巴】軟銀15年首錄虧損 急需沽阿里股票救火？
【阿里巴巴】軟銀15年首錄虧損 急需沽阿里股票救火？
【新股IPO】生物科技、物管IPO接踵而來 康方生物周二招股一手16343元
【新股IPO】生物科技、物管IPO接踵而來 康方生物周二招股一手16343元
【新股IPO】康方生物首日孖展287億　超購110倍
【新股IPO】康方生物首日孖展287億　超購110倍
油價跌6%道指縮升幅　恒指夜期黑期約升60點（不斷更新）
油價跌6%道指縮升幅　恒指夜期黑期約升60點（不斷更新）