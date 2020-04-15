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【滙豐不派息】前財庫局長陳家強直斥：英倫銀行決定錯誤、難理解

金融經濟 08:30 2020/04/15

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財庫局前局長陳家強接受專訪時直斥，英國監管機構決定錯誤，且向市場釋出錯誤訊號。

新冠肺炎疫情迅速蔓延至全球，歐洲央行及英倫銀行先後對金融機構施壓，促使滙豐 （00005） 上市以來首次停派息。財庫局前局長陳家強接受專訪時直斥，英國監管機構決定錯誤，且向市場釋出錯誤訊號，質疑「點解（銀行）有盈利都不分派予股東？」

停派息首先由歐洲觸發，英倫銀行隨即要求英資銀行暫緩發放股息保留資本，應對疫情潛在的經濟影響。消息一出，滙豐股價曾低見37.6元，連日更惹來多名財金官員、立法會議員及一班小股東聲討。

在任財庫局10年期間，陳家強與證監會、金管局等監管機構合作無間；對於今次英倫銀行做法，他直言：「是做錯，而且好難理解！」他解釋，作為一個金融機構，要兼顧社會及股東責任，再者今次並非金融體系出事，銀行在有盈利下，亦禁止分派予股東的做法，並不合理。

滙豐應遷冊？　陳家強：目前情況不是最合適

環球金融機構自海嘯後受嚴格監管，但今次竟在資本狀況健康下，被監管機構終止派息，陳家強形容：「對金融市場是非常差的消息（very bad news）。」而且向市場發放錯誤訊號「是好大問題」。

亞洲既成滙豐盈利引擎，惟今次因歐洲經濟問題突然停派息，市場重燃滙豐遷冊的討論。對於遷冊，陳家強未有正面表態，但認為既然集團現時大部分盈利源自亞洲區業務，不論遷冊抑或分拆業務，「只可以話作為一個小股東，目前情況並非最合適（optimal）」。

【更多專訪內容：陳家強：疫情一步一驚心 危機剛開始（訂戶專享）】

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