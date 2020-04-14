【美股開市】美企業績令市場安心 道指升逾600點

美國企業新一季業績公布期展開，摩根大通（美：JPM）、富國銀行（美：WFC）及強生（美：JNJ）3大巨企打頭陣出擊，業績均令市場感到安心，美股跟隨亞洲及歐洲股市向好。道指早段升逾600點，收復直撲24000點大關；標指升2.4%，納指更升3.2%。

美國兩大按揭銀行摩通及富國，上季淨利息收入均勝市場預期，刺激兩行股價同升逾2%。

雖然新冠肺炎疫情的衝擊料於今季見真章，但摩通的展望未見太悲觀，預期淨利息收入可達137億美元，勝預期的136億美元。惟全年淨利息收入的預測，由570億美元以上，降至555億美元。

【美股業績】摩通淨利息收入驚喜 開市升2.6%

【美股業績】富國淨利息收入勝預期 開市升3%

富國受累於疫情重挫經濟，上季淨利息收入按年跌8%至113.1億美元，仍勝預期的109億美元，淨息差跌32點子至2.58%，亦勝預期的2.48%。

醫療保健用品巨企強生（美︰JNJ）急升4%，主因上季業績理想，並宣布季度派息上調6.3%至每股1.01美元。

【美股業績】強生逆市增派息 開市升4%

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +606點 23997點 美國標指 +66點 2828點 美國納指 +250點 8442點 歐洲Stoxx 600指數 +1.0% 335.10點 美匯指數 -0.3% 99.05 歐元 +0.5% 1.0968美元 日圓 +0.5% 107.24兌1美元 美國2年債息 -1點子 0.235厘 美國10年債息 -2點子 0.7472厘 紐約期油 -3.6% 21.61美元 倫敦布蘭特期油 -2.5% 30.96美元 現貨金 +1.4% 1739.68美元 ＊截至本港晚上10時

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