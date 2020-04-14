【美股開市】美企業績令市場安心 道指升逾600點

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月14日 時間22:00）
美國企業新一季業績公布期展開，摩根大通（美：JPM）、富國銀行（美：WFC）及強生（美：JNJ）3大巨企打頭陣出擊，業績均令市場感到安心，美股跟隨亞洲及歐洲股市向好。道指早段升逾600點，收復直撲24000點大關；標指升2.4%，納指更升3.2%。
美國兩大按揭銀行摩通及富國，上季淨利息收入均勝市場預期，刺激兩行股價同升逾2%。
雖然新冠肺炎疫情的衝擊料於今季見真章，但摩通的展望未見太悲觀，預期淨利息收入可達137億美元，勝預期的136億美元。惟全年淨利息收入的預測，由570億美元以上，降至555億美元。
富國受累於疫情重挫經濟，上季淨利息收入按年跌8%至113.1億美元，仍勝預期的109億美元，淨息差跌32點子至2.58%，亦勝預期的2.48%。
醫療保健用品巨企強生（美︰JNJ）急升4%，主因上季業績理想，並宣布季度派息上調6.3%至每股1.01美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+606點
|23997點
|美國標指
|+66點
|2828點
|美國納指
|+250點
|8442點
|歐洲Stoxx 600指數
|+1.0%
|335.10點
|美匯指數
|-0.3%
|99.05
|歐元
|+0.5%
|1.0968美元
|日圓
|+0.5%
|107.24兌1美元
|美國2年債息
|-1點子
|0.235厘
|美國10年債息
|-2點子
|0.7472厘
|紐約期油
|-3.6%
|21.61美元
|倫敦布蘭特期油
|-2.5%
|30.96美元
|現貨金
|+1.4%
|1739.68美元
|＊截至本港晚上10時
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