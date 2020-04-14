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【新冠肺炎】雷蛇將斥3.9億支援抗疫　增投資抗疫科技並助夥伴現金流

科技 21:37 2020/04/14

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雷蛇聯合創辦人兼行政總裁陳民亮指出，希望透過雷蛇生態系統，為商業合作夥伴提供適當支持。

新冠肺炎疫情影響多個行業的生計，多間科企都開始向業務夥伴伸出援手。電競品牌雷蛇（Razer，01337）宣佈將會於今年內投入5000萬美元（約3.9億港元），支援受到疫情帶來的經濟打擊而影響的商業合作夥伴。

雷蛇聯合創辦人兼行政總裁陳民亮指出，隨著疫情打擊全球經濟並影響各行各業，希望透過雷蛇生態系統，為商業合作夥伴提供適當支持。

該筆資金將會投入至雷蛇生態系統三大部分，以財務援助、現金流支援及投資三種形式支持企業。其中包括：

Razer Gold：會向現有及新的內容夥伴，提供營銷資助或其他現金流援助措施，包括回贈與縮短結算期；
Razer Fintech：B2B業務的Razer Merchant Services (RMS)會協助現有商戶及平台夥伴提供現金流援助、費用減免與營銷項目支援；B2C的Razer Pay會向用戶發放優惠與增值推廣；Razer Fintech亦會探索新的投資機會；
zVentures：投資活動會聚焦在有助對抗肺炎疫情影響的科技上，例如自動化餐飲、物流運輸與醫療技術。

責任編輯: 周俊霖

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