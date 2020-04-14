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【防疫抗疫基金】「物管支援計劃」資助範圍　延伸至工商業大廈

商業 21:25 2020/04/14

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「物管支援計劃」的資助範圍將延伸至工業大廈和商業大廈。(資料圖片)

新冠肺炎疫情持續，政府今日(14日)宣布，會將「防疫抗疫基金」下的「物業管理業界抗疫支援計劃」（「物管支援計劃」）的資助範圍延伸至工業大廈和商業大廈。民政總署會盡快公布延伸計劃的相關細節。

隨着資助範圍延伸，「物管支援計劃」的截止申請日期將亦會延至5月31日。物監局指已增加人手處理收到的申請，期望令物管公司、業主組織和前線物管員工能更快受惠。民政事務局局長劉江華表示，政府一直密切留意疫情發展和物業管理業界的需要，希望透過延伸合資格物業類別至工業大廈和商業大廈，協助這些大廈的物管公司或業主組織和前線物管員工同心抗疫。

至今已批核逾1100宗申請

截至4月14日，物監局已收到超過6800宗申請，當中超過1100宗申請已獲批核，涉及資助金額接近4,000萬元，惠及超過11600幢樓宇，佔全港私人住宅和綜合用途樓宇數目超過三成。

【新冠肺炎】「物管支援計劃」50宗申請已獲批　涉款123萬

【第二輪防疫抗疫基金】保就業補貼僱主必須承諾不裁員　按企業1至3月人手工資計算

【第二輪防疫抗疫基金】放寬中小企融資擔保計劃　貸款額上升上市公司也可申請（附比較表）

責任編輯：蘇穎琪

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